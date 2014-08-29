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الأمم المتحدة : 2593 قتيلا حصيلة الصراع في أوكرانيا

29/8/2014
ضحايا الصراع في أوكرانيا – صورة أرشيفية

 أكد مسؤول كبير في الأمم المتحدة الجمعة أن 2593 شخصا قتلوا في الصراع الدائر في شرق أوكرانيا منذ منتصف أبريل نيسان.

 وقال ايفان سيمونوفيتش مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان للصحفيين "التصاعد واضح ومثير للقلق هناك زيادة كبيرة في محصلة القتلى في الشرق"

 العدد الحالي للقتلى 2593 شخصا يقترب من ثلاثة آلاف إذا حسبنا 298 ضحية لإسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة "اماتش 17" .

 وعلى صعيد أخر نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي، المزاعم التي تشير إلى أن الجيش الروسي يقاتل في شرق أوكرانيا محض "تخمينات".

 وقال لافروف "نسمع تخمينات مختلفة وليست هذه هي المرة الأولى لكن لم تقدم لنا لمرة واحدة أي وقائع".

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