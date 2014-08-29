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أوغلو يشكل حكومته الجديدة مع الإبقاء على معظم الوزراء

29/8/2014

أعلن رئيس الوزراء التركي المكلف أحمد  داوود أوغلو عن تشكيل حكومته الجديدة اليوم الجمعة مع الإبقاء على معظم  وزراء حكومة رجب طيب أردوغان في مناصبهم.  وقال داود اوغلو إنه سيعمل بشكل وثيق مع أردوغان الذي انتخب رئيسا للبلاد، وتعتبر التغييرات المحدودة في الحكومة مؤشرا على استمرارية النهج السابق للحكومة. 

وأسند داود أوغلو منصبه السابق كوزير للخارجية إلى ميفلوت كافوس اوغلو الذي يشغل حتى الآن وزير شؤون الاتحاد الأوروبي. 

وحل فولكان بوزكير، السفير السابق الذي كان  مسؤولا عن القضايا  الأوروبية محل كافوس أوغلو . حيث لاتزال تركيا مرشحة منذ عام 1999 للانضمام  للاتحاد الأوروبي.

واحتفظ علي باباجان، الوزير البارز المسؤول عن الاقتصاد بمنصبه وكذلك  وزير المالية محمد شيمشك.   وتم ترقية نعمان كورتولموس نائب رئيس حزب العدالة والتنمية ليصبح نائب رئيس الوزراء. 

ولا يزال يتعين على البرلمان التركي أن يصادق  على داود أوغلو كرئيس للوزراء.  ويسمح حزب العدالة والتنمية التركي باحتفاظ اعضائه بمواقعهم لثلاث فترات. ويستنفد كثير من أعضاء الحزب بالبرلمان الفترات المحددة لهم ومن بينهم باباجان  بحلول الانتخابات العامة المقرر اجراؤها العام المقبل.

وكان رجب طيب أردوغان قد أدى الخميس اليمين الدستورية رئيسا لتركيا في خطوة ينظر إليها على أنها ترسيخ لشعبيته بعد 11 عاما كرئيس للوزراء.  وكان أردوغان قد فاز في وقت سابق من هذا الشهر بأول انتخابات رئاسية مباشرة تجرى في تركيا . وخلال أدائه اليمين الدستورية، تعهد أردوغان "بالالتزام بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية و مبادئ  الجمهورية العلمانية".

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