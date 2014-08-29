أوباما: لم نحدد استراتيجية للتدخل في سوريا حتى الآن

أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما الخميس أنه لم يتم حتى الآن تحديد استراتيجية لتدخل عسكري أميركي محتمل في سوريا للتصدي للمقاتلين الاسلاميين المتطرفين، داعيا إلى عدم توقع ضربات جوية على المدى القصير.

وقال أوباما "لا أريد ان أضع العربة أمام الحصان لكن ليس لدينا استراتيجية حتى الآن"، لمواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية"، معتبرا من جهة أخرى أن ليس على الولايات المتحدة أن تختار بين نظام الرئيس بشار الأسد وتنظيم "الدولة الاسلامية" مؤكدا على ضرورة توفير خيار بديل عن الأسد وعن الدولة الإسلامية.

و أضاف أوباما أنه عازم على "مواصلة دعم المعارضة المعتدلة". وقال " يجب علينا التعاون مع السنة المعتدلين للوقوف في وجه التطرف بالمنطقة"

في الشأن العراقي قال الرئيس الأمريكي أن الضربات الجوية ساهمت بشكل فعال في تراجع الدولة الإسلامية أمام القوات البشمركة الكردية، وقال أن تشكيل حكومة عراقية قوية مع الاستراتيجية العسكرية سيكون له أثر واضح على الأرض.

وبخصوص الوضع في أوكرانيا، قال الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة سنتخذ إجراءات جديدة ضد روسيا لأنها لم تتخذ أي إجراء لحل الأزمة الأوكرانية بشكل سلمي، لكنه اوباما استبعد في الوقت الحالي اللجوء إلى القوة في أوكرانيا.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق الخميس أن الرئيس الأمريكي بارك أوباما سيلتقي مع كبار مستشاري الأمن القومي لبحث التحدي الذي يشكله "متشددو الدولة الإسلامية" والوضع في العراق وسوريا.