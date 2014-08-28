مقتل 31 عراقيا وإصابة 13 في بعقوبة

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم بأن 31 شخصا قتلوا وأصيب 13 أخرون في حوادث عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمدينة بعقوبة.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن مسلحين ينتمون إلى الدولة الإسلامية نفذت عملية إعدام بحق سبعة أشخاص من سكان ناحية السعدية رميا بالرصاص بدعوى إنها أحكام شرعية.

وبحسب المصادر، تمكن الطيران العراقي من ضرب أربعة معاقل للمسلحين في القرى الشمالية لناحية جلولاء شمال شرقي بعقوبة قتلت خلالها 16 مسلحا بينهم ثلاثة عرب الجنسية وتدمير ست عجلات تحمل أسلحة.

وأوضحت أن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت بالقرب من مركز أمني تابع لقوات الشرطة في ناحية مندلي جنوب شرقي بعقوبة ما أسفر عن مقتل ثمانية من عناصر الشرطة وإصابة 13 آخرين بجروح.