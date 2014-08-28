مشعل: انتزعنا انتصاراً كبيراً في معركة "العصف المأكول"

قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الخميس إن المقاومة الفلسطينية انتصرت انتصارا تاريخيا في معركة " العصف المأكول" لكنها لن تكون الجولة الأخيرة من الصراع بين الجانبين بل هي محطة نحو الوصول إلى لتحرير الشعب الفلسطيني.

وتابع مشعل أن الحركة تعلم أن إسرائيل قوية ويساعدها المجتمع الدولي ولكنها لن تقيد أحلام الشعب الفلسطيني بتحرير الوطن أو بتقديم تنازلات عن مطالبه. كما دعا مصر لفتح معبر رفح الحدودي كعربون أخوة.

وقال مشعل في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية تحت شعار "شعب يصنع نصره"، إن المقاومة جسدت الوحدة الفلسطينية التي افتقدت في سنوات الماضية ، فتوحد الفلسطينيون في ميدان المعركة كما في ميدان المفاوضات.

وفي رسالة للإسرائيليين قال مشعل "إن قيادتكم تكذب عليكم وهي تعمل لحساباتها الشخصية والحزبية والانتخابية، ولن تصنع لكم نصرا وإنما ستنتقل من هزيمة إلى هزيمة، وأنتم لا تدركون جوهر الصراع، وأنه ما دام هناك احتلال واستيطان فسيستمر الصراع والمقاومة". كما توعد مشعل بملاحقة القيادات الإسرائيلية جراء الجرائم التي ارتكبت في غزة.

كما وجه مشعل شكره لكل من قطر وتركيا وتونس والجزائر والكويت وعمان وماليزيا والسودان وإيران، وشكر دول أميركا اللاتينية وجنوب أفريقيا لما وصفه بموقفهما المميز تجاه العدوان على غزة، كما شكر مصر على احتضانها للمفاوضات التي أنهت الحرب.

من جانبه أعلن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق لدى وصوله إلى قطاع غزة اليوم الخميس، أن المباحثات المقررة في القاهرة بعد شهر من الآن هي ليست لبدء وقف إطلاق نار جديد بل لاستكمال المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل بهدف "الوصول لما نرضاه من وقف لإطلاق نار أفضل مما عليه الآن".

وقال أبو مرزوق للصحفيين على معبر رفح البري بين قطاع غزة الذي وصله قادما من مصر إن المفاوضات غير المباشرة برعاية مصرية "ليس لها سقف زمني والحد الأقصى لم يضعه أحد، ونحن نعلم مماطلة الصهاينة في المفاوضات".

في المقابل قال أبو مرزوق إن إسرائيل لم تحقق أي من شروطها، معتبرا أن ما جرى في غزة "معركة فاصلة ولها ما بعدها".

وأعلنت مصر أول امس اتفاقا لوقف إطلاق النار يتضمن فتح جميع معابر قطاع غزة وبدء إغاثة سكانه على أن تستكمل المفاوضات غير المباشرة بشأن القضايا الخلافية بعد شهر من الآن.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار المعلن قتالا استمر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية 50 يوما خلف مقتل أكثر من الفين و140 فلسطينيا و69 إسرائيليا.

وبدأت مساعدات إنسانية بالدخول اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر "كرم أبو سالم" الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية ويعد المنفذ التجاري الوحيد مع القطاع.