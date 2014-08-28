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علماء ينجحون في فك الشفرة الوراثية لإيبولا

28/8/2014
 

قال فريق دولي من الباحثين إنه نجح في فك  الشفرة الوراثية لـ 99 من فيروسات إيبولا التي تقف وراء الوباء الآخذ في  الانتشار حاليا.

وقال الباحثون في دراستهم التي نشرت اليوم، إن الفيروس المتفشي حاليا في مناطق غرب أفريقيا يختلف في أكثر من 300 موضع عن الفيروسات التي تسببت في الموجات الوبائية السابقة.

كما عثر الباحثون على أكثر من 50 تحورا للفيروس المسبب للوباء الحالي.

و وضع الباحثون تحت إشراف "بارديس سابيتي" من جامعة هارفارد في مدينة كامبريدج الأمريكية البيانات التي توصلوا إليها تحت تصرف جميع المعنيين، وقالوا إنهم يأملون في أن تساهم هذه الخطوة في تطوير اختبارات أسرع  للكشف عن المرض وكذلك العثور على أمصال مضادة و وسائل علاجية له.

كما شدد الباحثون على أنهم لا يستطيعون في الوقت الحالي البت في ما إذا  كان الفيروس المسبب لوباء إيبولا الحالي أشد خطورة من الفيروسات السابقة  أم لا.

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