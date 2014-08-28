روسيا تنفي تقارير عن وجود عسكري في أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع الروسية بقوة الخميس تقارير بأن وحدات من الجيش الروسي تعمل في أوكرانيا. وقال الميجر جنرال ايجور كوناشينكوف المسؤول بالوزارة لوكالة انباء انترفاكس "لاحظنا إطلاق هذه (الشائعة) الإعلامية ونحن مضطرون لإصابة مطلقيها في الخارج والمدافعين القلائل عنها في روسيا بخيبة الأمل. وأضاف "المعلومات الواردة في هذا الشأن لا علاقة لها بالواقع."

وكان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو قال في وقت سابق الخميس إن القوات الروسية دخلت بلاده وان الصراع العسكري يتفاقم بعد ان اجتاح انفصاليون مؤيدون لروسيا بلدة رئيسية في شرق البلاد. وقال الرئيس الأوكراني إنه ألغى زيارة الى تركيا ودعا لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن والدفاع الأوكراني.

وقال ضابط في حلف شمال الاطلسي "تشير تقديراتنا إلى وجود أكثر كثيرا من ألف من أفراد القوات الروسية يعملون الآن داخل أوكرانيا… انهم يساندون الانفصاليين ويقاتلون الى جانبهم."

وتنفي موسكو إرسال أسلحة أو قوات رغم اعتقال 11 جنديا داخل أوكرانيا هذا الاسبوع فيما قالت روسيا إنهم ربما يكونون قد عبروا الحدود مصادفة. وقال مبعوث روسيا الى منتدى للامن تابع لمنظمة الأمن والتعاون في اوروبا يعقد في فيينا إنه لم تعبر أي قوات روسية الحدود الأوكرانية في أي وقت.

من جانبها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية جين ساكي الخميس إن الولايات المتحدة تبحث عددا من الخيارات للرد على تدخل روسيا في شرق أوكرانيا مضيفة ان العقوبات هي "أكثر أداة فعالة". وأضافت ساكي "لا نعتقد أن الحل العسكري هو الاسلوب المناسب ولذلك فاننا ننظر في كل أداة لدينا كي نرى ان كان بالإمكان التوصل إلى حل عبر الوسائل الدبلوماسية." وقالت ساكي أيضا أن الولايات المتحدة شاهدت "نمط عدوان متصاعد" من جانب روسيا في أوكرانيا.