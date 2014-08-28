"تنظيم الدولة" يعدم العشرات من قوات النظام السوري

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" قام بإعدام العشرات من عناصر قوات النظام الأربعاء، وذلك بعد انسحابهم من مطار الطبقة العسكري وتواريهم في منطقة بمدينة الطبقة شمال شرق سوريا ومنطقة أثريا على طريق الرقة – السلمية, عقب أسرهم من قبل التنظيم وفشل رتل من قوات النظام كان قد خرج من منطقة السلمية في الوصول إلى هذه المجموعة التي أعدمها تنظيم "الدولة الإسلامية"، في حين تمكن رتل قوات النظام من الوصول إلى مجموعة أخرى تضم نحو 60 عنصراً وضابطاً من قوات النظام كانت متوارية بالقرب من منطقة أثريا وتم إيصالهم إلى مدينة سلمية.

ولا يزال مصير المئات من عناصر النظام الذين انسحبوا مطار الطبقة العسكري مجهولاً.

يذكر أن تنظيم "الدولة الإسلامية" كان قد سيطر على مطار الطبقة العسكري في الـ 24 من شهر أغسطس الجاري عقب اشتباكات عنيفة مع قوات النظام، أسفرت عن مقتل نحو 200 عنصراً من قوات النظام وأكثر من 300 مقاتلاً من عناصر التنظيم, كما انسحبت معظم الطائرات التي كانت في مطار الطبقة إلى مطار دير الزور العسكري، ومطار آخر في البادية السورية.