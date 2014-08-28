البث الحي
منوعات

اشتباكات بمحيط عرسال بين الجيش اللبناني ومسلحين

28/8/2014
 

تجددت الاشتباكات صباح اليوم بين الجيش اللبناني وعناصر سورية مسلحة في محيط بلدة عرسال بشرقي لبنان، وذلك بعد تعرض دورية للجيش لإطلاق نار.

ونقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني أن الجنود اشتبكوا مع مجموعة مسلحة في منطقة وادي حميد بعد قتال مماثل بمنطقة وادي عطا، وبعد ذلك قصف الجيش المنطقة بالمدفعية.

وأشارت مصادر المراسل إلى مقتل جندي وإصابة آخر، إلا أن هذه المعلومات لم تتأكد حسب ما قال، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال متواصلة على شكل تراشق بالقذائف.

وبحسب مصدر أمني تحدث لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الاشتباكات وقعت بعد إطلاق مسلحين النار فجرا على حاجز للجيش بمنطقة وادي حميد في جرود عرسال، تلا ذلك وقوع مواجهات لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن الجيش يستخدم المدفعية وصواريخ من طراز غراد.

وذكرت وكالة رويترز أن إطلاق النار وقع في منطقة الحدود ذات الطبيعة الجبلية خارج بلدة عرسال التي استولت عليها عناصر مسلحة قبل خمسة أيام، بينهم مقاتلون ينتمون للدولة الإسلامية، مما أسفر عن اندلاع معارك شرسة مع الجيش اللبناني.

وأشارت الوكالة إلى أن المسلحين انسحبوا من المدينة في 7 أغسطس وأخذوا معهم 18 جنديا و15 عنصرا من قوى الأمن الداخلي أسرى.

وتشكل المعارك أخطر امتداد للحرب السورية إلى لبنان والتي قتل فيها عشرات الأشخاص.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

من أذربيجان.. أردوغان يوجه رسالة لأرمينيا (فيديو)

(الجزيرة)

النائب العام الإيطالي يتهم أربعة ضباط مصريين بقتل ريجيني ويعلن أسماءهم

الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (مواقع التواصل)