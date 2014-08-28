اختبار الحمض النووي لإثبات ملكية بقرة في الهند

قامت محكمة في ولاية "كيرالا" بجنوب الهند، بتسوية نزاع قضائي بين امرأتين بشأن ملكية بقرة بعد إجراء اختبارات الحمض النووي (دي ان ايه).

وأوضح تقرير إخباري اليوم أن امرأة تدعى جيتا زعمت أن امرأة أخرى تدعى ساسيليخا تقطن في قرية قريبة سرقت بقرتها قبل عامين، وقدمت جيتا شكوى لدى الشرطة ورفعت القضية إلى المحكمة.

أمرت المحكمة الكائنة في مدينة "كولام" بإجراء اختبارات الحمض النووي، بعدما قالت جيتا إن إحدى بقراتها الأخرى هي أم البقرة المتنازع عليها، وسوف تثبت إنها المالكة الأصلية.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن الاختبارات أظهرت أن الحمض النووي الخاص بالبقرتين لم يتطابقا وقررت المحكمة أمس إعطاء "ساسيليخا" حيازة البقرة .

وقال محامي "ساسيليخا" إنها قضية نادرة، ربما هذه هي المرة الأولى التي يجرى فيها اختبار الحمض النووي على بقرة لمعرفة مالكها الحقيقي ".

وأضاف إنه يعتزم السعي للحصول على تعويض من جيتا للـ" الألم النفسي غير المبرر" الذي لحق بموكلته.