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احتجاز 43 جندياً من قوات حفظ السلام الأممية بالجولان

28/8/2014
 

 

قالت الأمم المتحدة الخميس إن مسلحين يقاتلون الجيش السوري احتجزوا 43 من جنود حفظ السلام في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقال المكتب الصحفي للأمم المتحدة في بيان "أثناء فترة من القتال المتصاعد اندلع أمس بين عناصر مسلحة والقوات المسلحة العربية السورية داخل المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان تم احتجاز 43 من قوات حفظ السلام من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الساعات الأولى من صباح الخميس على أيدي مجموعة مسلحة في محيط القنيطرة."

كما أعلنت الأمم المتحدة انها تعمل على تأمين  الافراج عن 43 من جنود حفظ السلام التابعين لقوة الأمم المتحدة لمراقبة  فض الاشتباك  الذين "احتجزتهم" جماعة مسلحة صباح اليوم الخميس في منطقة  القنيطرة بمرتفعات الجولان. 

وقالت الأمم المتحدة إن عملية تحريك 81 آخرين من قوات حفظ السلام  العاملة في المنطقة تم "تقييدها" مشيرة إلى أن الحادث وقع  خلال فترة تصاعد حدة القتال. 

وقال البيان :" إن الأمم المتحدة تبذل قصارى جهدها لتأمين الافراج عن  جنود حفظ السلام المحتجزين، واستعادة الحرية الكاملة لحركة القوات في  جميع أنحاء منطقة عملياتها ".

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