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أوباما يلتقي فريقه الأمني لبحث "الدولة الإسلامية"

28/8/2014

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي بارك أوباما سيلتقي مع كبار مستشاري الأمن القومي لبحث التحدي الذي يشكله متشددو الدولة الإسلامية والوضع في العراق وسوريا. وسيعقد اجتماع أوباما مع نائبه جو بايدن وأعضاء مجلس الأمن القومي في الساعة الرابعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويدرس أوباما توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة للدولة الإسلامية في سوريا بعد قطع رأس الصحفي الأمريكي جيمس فولي.

وقال مسؤول في البيت الأبيض "اليوم يجتمع الرئيس مع مجلس الأمن القومي لبحث الموقف في العراق وسوريا وجهودنا الجارية لدعم الحكومة العراقية وجهودنا للتصدي للتهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية. لا تتوقعوا أن نعلن قرارات جديدة في هذه القضايا اليوم."

من جانبه أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" قام بإعدام العشرات من عناصر قوات النظام الأربعاء، وذلك بعد انسحابهم من مطار الطبقة العسكري وتواريهم في منطقة بمدينة الطبقة شمال شرق سوريا ومنطقة أثريا على طريق الرقة – السلمية, عقب أسرهم من قبل التنظيم وفشل رتل من قوات النظام كان قد خرج من منطقة السلمية في الوصول إلى هذه المجموعة التي أعدمها تنظيم "الدولة الإسلامية"، في حين تمكن رتل قوات النظام من الوصول إلى مجموعة أخرى تضم نحو 60 عنصراً وضابطاً من قوات النظام كانت متوارية بالقرب من منطقة أثريا وتم إيصالهم إلى مدينة سلمية.

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