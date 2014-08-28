أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتركيا

أدى رجب طيب أردوغان الخميس اليمين الدستورية رئيسا لتركيا في خطوة ينظر إليها على أنها ترسيخ لشعبيته بعد 11 عاما كرئيس للوزراء. وكان أردوغان قد فاز في وقت سابق من هذا الشهر بأول انتخابات رئاسية مباشرة تجرى في تركيا . وخلال أدائه اليمين الدستورية، تعهد أردوغان "بالالتزام بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية و مبادئ الجمهورية العلمانية".

وبعد أداء اليمين، زار أردوغان ضريح مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية الحديثة في عام 1923 وأول رئيس للبلاد.

وحضر الحفل شخصيات من 90 دولة من بينهم 25 من رؤساء الدول والحكومات، ومعظمهم من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأفريقيا. ولم يحضر أي مسؤول غربي رفيع المستوى في أنقرة مراسم التنصيب.

وألغى الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، الذي كان من المقرر أن يحضر المراسم ، زيارته لتركيا نظرا لتصاعد حدة الصراع في شرق أوكرانيا .

وقاطع نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض المراسم، وقال كمال كليجدار أوغلو زعي الحزب في وقت سابق إنه لن يحضر مراسم أداء يمين ستكون مبنية على "أكاذيب".

ووفقا للقانون التركي ، لا يجوز أن يكون للرئيس انتماء حزبي ، وتقول المعارضة إنه كان يتعين عليه الاستقالة من رئاسة الوزراء قبل أسابيع ، عندما أعلنت نتائج الانتخابات.

ويخلف أردوغان في منصب رئيس الوزراء ، وزير الخارجية المنتهية ولايته أحمد داوود أوغلو الذي اختاره حزب العدالة والتنمية الحاكم رئيسا له.

ومن المتوقع أن يسعى أردوغان إلى إدخال تعديلات على الدستور بعد الانتخابات العامة المقررة العام المقبل لتعزيز سلطة الرئيس ليكون أقرب إلى منصب تنفيذي كما هو عليه الحال في فرنسا والدول المشابهة.

ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي أعضاء البرلمان أو أن يتقدم نواب بالتعديلات المقترحة لعرضها في استفتاء شعبي. وفي هذا الاستفتاء يمكن تمرير التعديلات من خلال موافقة 50% فقط من الأصوات.