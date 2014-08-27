مسلحو المعارضة يسيطرون على معبر القنيطرة في الجولان.

قالت مصادر خاصة للجزيرة إن مسلحي المعارضة السورية سيطروا على معبر القنيطرة، في الجولان السوري المحتل، وذلك بعد معارك ضارية مع الجيش السوري. وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بسقوط قذيفتي هاون أطلقتا من الجانب السوري للجولان على الجانب المحتل من قبل إسرائيل، مما ألحق أضراراً بسيارة إسرائيلية.

كما أعلنت كبرى فصائل المعارضة السورية في حلب بدء معركة أطلقت عليها اسم "نهروان الشام" لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من ريفي حلب الشمالي والشرقي, في حين استهدف الطيران الحربي مواقع تابعة للتنظيم وواصل إلقاء البراميل المتفجرة على مناطق عدة بسوريا أوقعت قتلى وجرحى معظمهم من المدنيين, وأفادت غرفة العمليات العسكرية المشتركة لمعركة "نهروان الشام" بأنها تمكنت من السيطرة على قرى العادلية والظاهرية والسيد علي والحِّصية في ريف حلب الشمالي، وقتلت 43 عنصراً من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" أحدهم أميركي, بالإضافة إلى أسر ثلاثة آخرين.

وفي محافظة دير الزور شرق سوريا أفاد ناشطون بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" قام بإعدام مقاتلاً من جبهة النصرة و3 رجال آخرين بتهمة قتال التنظيم وقامت بصلبهم عند دوار البلعوم في مدخل مدينة الميادين، كما قامت قوات النظام بقصف أحياء الشيخ ياسين والحميدية والعرضي والحويقة في مدينة دير الزور.