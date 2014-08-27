البث الحي
منوعات

مسلحو المعارضة يسيطرون على معبر القنيطرة في الجولان.

27/8/2014

قالت مصادر خاصة للجزيرة إن مسلحي المعارضة السورية سيطروا على معبر القنيطرة، في الجولان السوري المحتل، وذلك بعد معارك ضارية مع الجيش السوري. وكان مراسل الجزيرة قد أفاد بسقوط  قذيفتي هاون أطلقتا من الجانب السوري للجولان على الجانب المحتل من قبل إسرائيل، مما ألحق أضراراً بسيارة إسرائيلية.

كما أعلنت كبرى فصائل المعارضة السورية في حلب بدء معركة أطلقت عليها اسم "نهروان الشام" لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من ريفي حلب الشمالي والشرقي, في حين استهدف الطيران الحربي مواقع تابعة للتنظيم وواصل إلقاء البراميل المتفجرة على مناطق عدة بسوريا أوقعت قتلى وجرحى معظمهم من المدنيين, وأفادت غرفة العمليات العسكرية المشتركة لمعركة "نهروان الشام" بأنها تمكنت من السيطرة على قرى العادلية والظاهرية والسيد علي والحِّصية في ريف حلب الشمالي، وقتلت 43 عنصراً من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" أحدهم أميركي, بالإضافة إلى أسر ثلاثة آخرين.

وفي محافظة دير الزور شرق سوريا أفاد ناشطون بأن تنظيم "الدولة الإسلامية" قام بإعدام مقاتلاً من جبهة النصرة و3 رجال آخرين بتهمة قتال التنظيم وقامت بصلبهم عند دوار البلعوم في مدخل مدينة الميادين، كما قامت قوات النظام بقصف أحياء الشيخ ياسين والحميدية والعرضي والحويقة في مدينة دير الزور.

المزيد من منوعات

في مواجهة كورونا.. موريتانيا تنظم حملة "بالقرآن نرفع البلاء"

موريتانيا تواجه خطر الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (الأناضول)

أهم مجلة علمية أمريكية تنشر نتائج التجارب السريرية للقاح فايزر.. ماذا قالت؟

وتشكل مصادقة لجنة من الوكالة الأمريكية للأدوية تأكيداً إضافياً لنتائج التجارب (رويترز)

أردوغان: تركيا تولي أهمية كبيرة لحرية المعتقد وعدم التمييز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

لأول مرة..تعيين إمام مسلم في برلمان ولاية كاليفورنيا الأمريكية

مبنى الكونغرس الأمريكي (رويترز)
الأكثر قراءة

فاقد للوزن ويمشي بصعوبة.. أول ظهور لمحمود عزت منذ اعتقاله قبل أشهر (فيديو)

القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمود عزت، في قاعة المحكمة (مواقع التواصل)

تفاصيل اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب (روتيرز)

صحيفة إيطالية تكشف تفاصيل روايات الشهود الرئيسيين في قضية مقتل ريجيني

الباحث الإيطالي جوليو ريجيني اعتقل في يناير 2016 في مصر وعُثر عليه قتيلا بعدها بأيام

لفشله في قراءة نص اليمين.. إقالة نائب وزير قبل تسلم منصبه (فيديو)

تنزانيا..إقالة نائب وزير التعدين قبل تسلم منصبه(مواقع التواصل)