"مجلس شورى ثوار بنغازي" يبدأ عملية للسيطرة على مطار بنينا

أفاد مراسل الجزيرة في بنغازي نقلاً عن مصادر بـ "مجلس شورى ثوار بنغازي" بأن قوات المجلس بدأت ما أسمتها "عملية تحرير مطار بنينا والقاعدة العسكرية الجوية الملاصقة له" من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وذكرت المصادر أن مواجهات مسلحة بدأت بين قوات "مجلس شورى ثوار بنغازي" وقوات حفتر في المناطق المحيطة بالمطار والقاعدة الجوية. وأوضحت أن قوات "ثوار بنغازي" تنوي بعد إنهاء عملية تحرير المطار التوجه إلى منطقة الرجمة، حيث يوجد أحد أكبر المعسكرات التي تتخذ منها قوات حفتر قاعدة لانطلاق عملياتها العسكرية.

وجاء ذلك بعد سيطرة قوات المجلس الأحد على معسكر الدفاع الجوي بالقرب من مطار بنينا بعد معركة مع قوات حفتر استمرت ساعات. كما أكد "مجلس شورى ثوار بنغازي" في وقت سابق إحكام سيطرته على مقرات ومعسكرات الصاعقة الموالية لحفتر، نافياً أنباء ترددت عن استعادة قوات حفتر السيطرة على هذه المعسكرات.

وتتزامن هذه العملية للسيطرة على مطار بنينا مع سيطرة قوات "حفظ أمن واستقرار ليبيا" التي تقود عملية "فجر ليبيا" على مطار طرابلس الذي كان يخضع لسيطرة مليشيات الزنتان منذ الإطاحة بنظام القذافي.