مجلس الأمن يوسع العقوبات لتشمل المليشيات المتقاتلة بليبيا

مجلس الأمن (أرشيف)

وسع مجلس الأمن الدولي الأربعاء نظام العقوبات الدولية الموقع على ليبيا ليشمل مختلف المليشيات المتقاتلة في هذا البلد الذي يعاني من الفوضى وتناحر المليشيات على النفوذ ومناطق السيطرة.

وكانت العقوبات تشمل في السابق أنصار نظام معمر القذافي فقط وتتمثل إجمالا في حظر السلاح وتجميد الأموال والمنع من السفر.

وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تاعة لمجلس الأمن لاحقا.

وبموجب نص القرار الذي تم تبنيه بإجماع أعضاء مجلس الأمن الـ15 فإن العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التي ترتكب أو تساعد على ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تسيء للانتقال السياسي".

ويوضح نص القرار الدولي أن الأمر يعني بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانئ البحرية أو المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا.

كما يشمل القرار الأفراد أو الجهات التي تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الاستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد.

من جهة أخرى نص القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة بإدارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد أو بيع أو نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا".

وكان الأمر في السابق قبل صدور القرار لا يحتاج سوى قيام الحكومة الليبية بإبلاغ مجلس الأمن بمشترياتها من السلاح.

وأوضح دبلوماسي غربي "نحن نحاول تعزيز الحظر على الأسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة المليشيات التي تتقاتل في ليبيا".

وتشهد ليبيا معارك دامية بين مليشيات متصارعة منذ منتصف يوليو.

ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 لم تنجح السلطات الانتقالية الليبية في بسط النظام والأمن في البلاد.

وأعلنت مليشيات مسلحة الثلاثاء سيطرتها على مطار طرابلس بعد عشرة أيام من المعارك المحتدمة مع مليشيات وطنية كانت تسيطر على المطار منذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011.

ومطار طرابلس مغلق منذ 13 يوليو مع احتدام المعارك بين الطرفين.

وعين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الآونة الأخيرة الدبلوماسي الإسباني برناردينو ليون مبعوثا خاصا لليبيا حيث سيقود مهمة الأمم المتحدة في هذا البلد، وخلف في المنصب اللبناني طارق متري الذي كان على رأس المهمة منذ 2012.