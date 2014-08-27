شتاينماير: ألمانيا ستحسم أمر المساعدة العسكرية للعراق الأحد

فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية ألمانيا (Getty)

قال فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني الأربعاء إن الحكومة الألمانية ستقرر الأحد المقبل تحديدا نوع المعونة التي سترسلها للقوات الكردية في العراق لمساعدتها على صد خطر مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في شمال البلاد.

وأضاف في مؤتمر صحفي في براغ "لا بد أن نساعد بإمدادات محددة وفقا لقدراتنا ليتسنى لهم قتال تنظيم الدولة الإسلامية ومنعه من السيطرة على المنطقة برمتها وإنشاء خلافة".

وتابع الوزير الألماني "الحكومة الألمانية لم تتوصل إلى قرار حتى اليوم ولكنني أعتقد أن القرار سيصدر يوم الأحد بشأن ما يمكن تقديمه بشكل ملموس".

وشكل قرار الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي بمساعدة الأكراد خروجا عن مبدأ اتبعته ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية بعدم إرسال أسلحة إلى مناطق نزاع.

وقالت المستشارة أنغيلا ميركل إن "أعمال القتل الجماعي" في شمال العراق تبرر اتخاذ تدابير استثنائية.