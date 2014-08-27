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راسموسن: الناتو يضع خطة للرد السريع بشرق أوروبا

27/8/2014
أندرس فوغ راسموسن أمين عام حلف الناتو (Getty-أرشيف)

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أندرس فوغ راسموسن الأربعاء أن حلف الناتو يقوم بإعداد خطة للرد السريع للأزمة الأوكرانية تتيح له نشر قوات بسرعة لتعزيز دول شرق أوروبا لإثناء روسيا عن القيام بمزيد من الأعمال التي تزعزع استقرار المنطقة.

وصرح راسموسن لصحيفة الغارديان أن الحلف سيتغلب على الانقسامات داخله في القمة التي ستعقد في مدينة كارديف البريطانية الأسبوع المقبل، وسيتبنى إجراءات تتيح له تحريك قوات مؤقتة بشكل سريع إلى شرق أوروبا.

وقال للصحيفة البريطانية "سنتبنى ما نسميه خطة التحرك السريع بهدف التمكن من التحرك بسرعة في هذه البيئة الأمنية الجديدة تماما في أوروبا".

وأضاف "لدينا حاليا شيء يسمى "قوة حلف الناتو للرد" وهدفها أن تتمكن من الانتشار السريع عند الحاجة، والآن نعتزم تطوير ما يمكن أن أطلق عليه رأس حربة في إطار تلك القوة لتكون على أعلى درجات الاستعداد".

إلا أنه أكد أن تلك الخطة لن تشمل إقامة قواعد دائمة في المنطقة المضطربة، وهو الأمر الذي دعا إليه عدد من دول الحلف في شرق أوروبا ومن بينها بولندا ودول البلطيق.

وأشار راسموسن إلى أن القوات المؤقتة ستبقى في مناطق انتشارها "للمدة الضرورية".

وتقول العديد من الدول الأعضاء أن الوجود الدائم لقوات الحلف في تلك المنطقة سيعتبر انتهاكا مباشرا للاتفاقيات التي أبرمت مع روسيا ويمكن أن تثير رد فعل قوي للغاية من روسيا.

واتهم راسموسن روسيا مرة أخرى بتصعيد الأزمة من خلال العمل المباشر ضد القوات الأوكرانية "حيث أطلقت المدفعية الروسية نيرانها عبر الحدود وكذلك داخل أوكرانيا".

وقال "علينا أن نواجه الحقيقة وهي أن روسيا لا تعتبر الحلف الأطلسي شريكا".

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