تبادل الاتهامات بإسقاط مروحية أممية بجنوب السودان

صورة أرشيفية لمروحية أممية من طراز "MI8"

تبادل الجيش الحكومي في جنوب السودان والمتمردون الأربعاء الاتهامات بإسقاط مروحية تابعة للأمم المتحدة أمس لم يعرف رسميا حتى الآن سبب سقوطها.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ذكرت في بيان أن ثلاثة من أفراد طاقم مروحية تابعة لها قتلوا وأصيب رابع بجروح جراء تحطم المروحية الثلاثاء قرب بنتيو كبرى مدن ولاية الوحدة النفطية في شمال البلاد.

وأوضحت أنها فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب سقوط المروحية التي تحطمت في منطقة تدور فيها مواجهات عسكرية.

ويقوم فريق من البعثة اليوم بتفقد حطام المروحية "MI8" لكن البعثة لم تدل باي تعليق عن أسباب سقوط المروحية.

واتهم الكولونيل فيليب أغير الناطق باسم جيش جنوب السودان القوات الموالية للنائب السابق للرئيس رياك مشار "بإسقاط" المروحية دون أن يقدم دليلا على ذلك. وقال إن "قوات رياك مشار بقيادة بيتر غاديت أسقطت المروحية".

وغاديت زعيم حرب تقاتل قواته إلى جانب القوات الموالية لمشار وتسيطر على جزء من ولاية الوحدة، ويخضع لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب الفظائع الإثنية التي اتهم رجاله بارتكابها.

من جهته، دان متحدث باسم قوات المتمردين مابيور قرنق في بيان ما وصفه بـ"الاتهامات الكاذبة"، مؤكدا أن قوات المتمردين في المنطقة سمعت "دوي انفجار قوي وبعد عمليات بحث اكتشفت أن هناك مروحية قد تحطمت".

وأضاف أن "المنطقة التي سقطت أو أسقطت فيها المروحية تحت سيطرة الحكومة وجيشها، هذا إذا كانت المروحية أسقطت فعلا".

ومابيور قرنق هو ابن جون قرنق عراب وزعيم المطالبة بإنشاء وانفصال جنوب السودان عن شماله والذي قتل بتحطم مروحية عام 2005 بعيد توقيع اتفاقات السلام التي انهت حربا استمرت عقودا مع الخرطوم وإدت إلى استقلال الجنوب في 2011.

وتدور معارك عنيفة منذ منتصف الشهر الحالي في بنتيو إحدى المناطق الرئيسية للمواجهات في النزاع الذي اندلع في ديسمبر 2013 بين الجيش الحكومي الموالي للرئيس سلفا كير والعسكر المتمرد التابع لنائب الرئيس السابق رياك مشار.

وتحارب مليشيات قبلية في صفوف الجبهتين كما أن بنتيو التي يتبادل الطرفان السيطرة عليها منذ اندلاع النزاع كانت مسرحا لمجازر إثنية ودمرت تقريبا ونزح عنها غالبية السكان.