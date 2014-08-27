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بوروشينكو يسعى لوقف إطلاق النار بعد محادثات مع بوتين

27/8/2014

تعهد الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو بعد مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعمل من أجل التوصل إلى اتفاق عاجل لوقف إطلاق النار لنزع فتيل الصراع الانفصالي في شرق أوكرانيا.

وقال بوروشينكو بعد المحادثات المباشرة "سيجري إعداد خارطة طريق للتوصل بأسرع وقت ممكن لوقف لإطلاق النار الذي يجب أن يكون ثنائياً".

ووصف بوتين أول محادثات جرت بين الرئيسين منذ يونيو / حزيران بالإيجابية, وقال إنه ليس من شأن روسيا الدخول في تفاصيل شروط التهدئة بين حكومة كييف ومنطقتين يسيطر عليهما الانفصاليون

الموالون لروسيا في شرق أوكرانيا.

وقال "لم نناقش بشكل جوهري هذا الأمر, ونحن لا يمكننا مناقشة شروط وقف إطلاق النار وشروط اتفاقات بين كييف ودونيتسك ولوجانسك, وهذا لا يعنينا فهو أمر يرجع لأوكرانيا ذاتها, وأضاف "يمكننا أن نساهم فقط في تهيئة أجواء ثقة من أجل عملية تفاوضية ممكنة وفي رأيي ضرورية للغاية".

وقبل بدء محادثات مينسك بين الرئيسين, جرت مفاوضات أوسع مع مسؤولين كبار من الاتحاد الأوروبي ورئيسي روسيا البيضاء وكازاخستان بهدف إنهاء الصراع الذي أجج التوترات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي, ودفع الجانبين إلى تصعيد المناورات العسكرية.

وقال رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو بعد المحادثات متعددة الأطراف "كلنا نريد إحراز تقدم, وفكرة عقد اجتماع فكرة ناجحة بالفعل دون شك والمحادثات صعبة وكل جانب موقفه مختلف عن الآخر, واتفق الجميع على الحاجة إلى وقف التصعيد وتحرير الأسرى".

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون عن المحادثات إنها "ودية وإيجابية وكان هناك شعور بالمسؤولية من الجميع لبذل قصارى جهدهم في محاولة لحل هذا الأمر".

 

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