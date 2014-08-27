المرصد: النصرة تسيطر على معبر حدودي بالجولان

صورة أرشيفية لأحد مقاتلي جبهة النصرة في سوريا (رويترز)

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن مقاتلي جبهة النصرة وهي جناح القاعدة في سوريا ومقاتلين إسلاميين آخرين سيطروا على نقطة حدودية على الخط الفاصل بين الأراضي السورية وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأضاف المرصد أن المقاتلين الذين تعهدوا "بتحرير" المنطقة انتزعوا نقطة القنيطرة الواقعة في الجانب السوري من الخط الفاصل "مع إسرائيل" من قوات الرئيس السوري بشار الأسد بعد اشتباكات عنيفة.

وتراقب قوات الأمم المتحدة نقطة القنيطرة التي تشرف على حركة العبور بين إسرائيل وسوريا اللتين تعتبران في حالة حرب رسميا وتبلغ المسافة بين نقطتي الحدود المتقابلتين حوالي مائتي متر.

وأثناء القتال بين المقاتلي جبهة النصرة وجيش النظام السوري قال الجيش الإسرائيلي إن رصاصة طائشة أصابت جنديا إسرائيليا في مرتفعات الجولان وردت إسرائيل بإطلاق قذائف المدفعية على موقعين تابعين للجيش السوري. ويعتبر هذا التطور هو احدث أحدث امتداد للحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في سوريا.

وبين الحين والآخر تسقط القذائف الناجمة عن القتال في الحرب الأهلية السورية على الجولان التي تحتلها إسرائيل مما يتسبب في إصابات وأضرار للجنود والمدنيين. وتقول إسرائيل إن إطلاق النار يكون أحيانا متعمدا ويستهدف قواتها.

وكانت إسرائيل استولت على الجزء الغربي من مرتفعات الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.

وعلى الرغم من وجود مواقع لجيش النظام السوري على أرض الجولان فإن بعض المناطق خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة المسلحة الذين يحاربون لإسقاط الأسد ومن بينهم متشددون يستلهمون فكر القاعدة ويعادون إسرائيل.

وكان المسلحون قد سيطروا لفترة قصيرة العام الماضي على معبر القنيطرة مع إسرائيل وباتوا يسيطرون الآن على الكثير من القرى في المنطقة.

وفي أوائل يوليو تمكنت الدولة الإسلامية -وهي جماعة أخرى خرجت من عباءة القاعدة تسيطر على حوالي ثلث سوريا وأصبحت أقوى الجماعات المسلحة في الحرب ضد الأسد- من اجتياح شمال العراق والسيطرة على مساحات واسعة من الأراضي.