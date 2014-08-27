الأمم المتحدة تشتبه باستخدام دمشق الكيميائي في أبريل

قالت لجنة تحقيق مكلفة من مجلس حقوق الإنسان وتابعة للأمم المتحدة في تقرير لها بشأن الجرائم في سوريا إنها تشتبه في استخدام النظام أسلحة كيميائية كغاز الكلور ثماني مرات خلال عشرة أيام في أبريل / نيسان الماضي, وإن هذه المواد ربما ألقيت في براميل من مروحيات تابعة للنظام. وأضافت أن إلقاء هذه البراميل على مدنيين قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب.

كما تناول تقرير اللجنة نسبة الوفيات المسجلة في السجون السورية وخاصة في العاصمة دمشق هي في ارتفاع، مشيرة إلى أن تحليل سبعة وعشرين ألف صورة في هذه التحقيقات توضح أنها ناتجة عن عمليات تعذيب ممنهجة.

واتهمت اللجنة خلال تقريرها أيضا تنظيم "الدولة الإسلامية" بارتكاب جرائم حرب في سوريا، في ظل الأعدامات العلنية لمدنيين كل يوم جمعة في المناطق السورية التي يسيطر عليها التنظيم مثل الرقة وحلب وأصبحت "مشهدا عاديا".