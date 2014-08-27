أردوغان يعلن مولد تركيا الجديدة

أردوغان وأوغلو يتعانقان خلال مؤتمر حزب العدالة والتنمية (Getty)

قال الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان "في آخر خطاب يلقيه كزعيم للحزب الذي شارك في تأسيسه قبل 13 عاما" إن مهمة الحزب في تغيير وجه الأمة ستستمر بعد أن يترك سياسات الحزب ويتولى رئاسة البلاد. وتابع أردوغان الذي سيؤدي اليمين رئيسا للبلاد الخميس أن اليوم هو يوم ميلاد تركيا جديدة.

ورفض أردوغان القول بأن الحكومة الجديدة التي سيقودها رئيس الوزراء القادم وزعيم حزب العدالة والتنمية الجديد أحمد داود أوغلو ستكون حكومة "انتقالية" وأوضح أن أولوياته لن تحيد عن الطريق الذي رسمه عندما كان رئيسا للوزراء.

وأضاف أردوغان "ما يتغير اليوم هو المظهر وليس الجوهر، المهمة التي أخذها حزبنا على عاتقه، جوهرها وأهدافها ومثلها لم تتغير".

ويرى أنصار اردوغان فيه بطلا أعاد القيم الدينية إلى الحياة العامة التي هيمنت عليها طويلا المثل العلمانية لمصطفى كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية الحديثة عام 1923. لكن منتقديه يخشون من تزايد النزعة الاستبدادية في الدولة.

وبموجب الدستور يتعين على أردوغان كرئيس أن ينهي صلاته بالحزب لكن متشككين يتساءلون عن مدى إمكانية بقاء الحزب متماسكا دون قيادته الصارمة.

وحضر آلاف من أنصار حزب العدالة والتنمية المؤتمر العام للحزب في أنقرة بينما تابع آلاف آخرون الحفل -الذي افتتح بفيلم عن مسيرة أردوغان السياسية- على شاشات عرض عملاقة.

وقال مسؤول إن وزير الخارجية السابق داود أوغلو الذي كان المرشح الوحيد لخلافة أردوغان حصل على أصوات 1382 من المندوبين، وكانت الأصوات الستة الباقية باطلة.

من جهته قال داود أوغلو في كلمته أمام المؤتمر العام لحزب التنمية والعدالة بعد انتخابه رئيسا له إن الدولة بحاجة الى دستور جديد ليبرالي الطابع ليحل محل دستور ولد من رحم انقلاب عسكري عام 1980.

وسيتيح ذلك وضع أسس رئاسة ذات صلاحيات أوسع وهو الأمر الذي يتبناه أردوغان علنا.

وأضاف داود أوغلو في خطابه "إرث اردوغان شرف لنا وسندافع عنه حتى النهاية".

كما تعهد أوغلو بالإبقاء على الحزب موحدا والمضي قدما في عملية السلام مع الأكراد ومواصلة مسعى تركيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

ولم يخف أردوغان رغبته في الحصول على مزيد من الصلاحيات الرئاسية ومواصلة نشاطه السياسي بصورة أوسع من سابقيه الذين كان دورهم شرفيا إلى حد كبير.

وقال "واجب الرئيس ليس اعتراض سبيل الحكومة بل فتح الطريق أمامها" في محاولة على ما يبدو لطمأنة منتقديه.

وكان أردوغان قال في وقت سابق الأربعاء إنه سيطلب من داود أوغلو تشكيل حكومة جديدة الخميس وإن التشكيل الوزاري الجديد سيعلن يوم الجمعة.