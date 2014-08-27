أردوغان: الإعلان عن الحكومة التركية الجديدة الجمعة

قال الرئيس التركي المنتخب رجب طيب أردوغان الأربعاء إنه سيطلب من رئيس الوزراء المكلف أحمد داود أوغلو تشكيل حكومة جديدة الخميس, وإن التشكيل الوزاري الجديد سيعلن الجمعة.

وكان أردوغان يتحدث خارج مؤتمر لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة حيث تجمع عشرات الآلاف من الناس للاستماع لآخر خطاب له كزعيم للحزب الذي تولى رئاسته منذ أكثر من عقد قبل توليه رسمياً مهام رئاسة البلاد. وقال أردوغان قبل دخول قاعة الاجتماعات "باذن الله سنكلف داود أوغلو بتشكيل الحكومة الخميس, وسيعلن التشكيل الوزاري الجديد الجمعة"

ومن المتوقع أن ينتخب حزب العدالة والتنمية داود أوغلو رئيساً للحزب خلال مؤتمره المنعقد في صالة رياضية في أنقرة الأربعاء, كما أن أردوغان سيعينه رئيساً للوزراء الخميس في أعقاب حفل تنصيبه رئيساً للبلاد.

ولوح أعضاء الحزب بأعلام تركيا وأعلام الحزب عند وصول أردوغان للصالة, وحياهم بدوره وألقى عليهم وروداً حمراء في الوقت الذي أذيعت فيه أغنية كتبت خصيصاً له.

وسيدعم أردوغان نفوذه عندما يؤدي اليمين رئيساً للبلاد, وأوضح أنه يريد أن يظل حزبه وفياً وموحداً بعد أن يسلم رئاسته كما ينص الدستور خاصة وأن الانتخابات البرلمانية مقررة العام المقبل.

وقال مدير معهد سيتا حاتم آته إن دور داود أوغلو سيكون مواصلة الكثير من سياسات أردوغان, وبما في ذلك عملية السلام مع الأكراد ومحاربة ما يوصف "بالدولة الموازية" مع تحقيق نجاحات

انتخابية. وأضاف "أهم بند في جدول أعماله سيكون ضمان عدم خسارة حزب العدالة والتنمية أي أصوات في هذا الوقت أو ربما الأفضل أن يزيد هذه الأصوات".