هدنة طويلة بغزة وحماس تعلن انتصار المقاومة

مواطن غزاوي يحتفل بوقف إطلاق النار على الرغم من تضرر سيارته (Getty)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة، قائلا إن هذا الاتفاق أصبح ساري المفعول بدءا من الساعة السابعة مساء اليوم.

وشكر عباس كل من ساهم في إنجاز هذا الاتفاق، ذاكرا على الخصوص مصر التي رعت الاتفاق، ودولة قطر التي قال إنها أسهمت في التوصل إليه، ووزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي كان على اتصال دائم بالقيادة الفلسطيني للوصول إلى هذا الغرض، والأمم المتحدة التي ذكر أنها "سترسل فورا المواد الضرورية" لإغاثة غزة وإعمارها.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أنه بحث مع قيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الموجودة في قطر "تركيز وتمتين المصالحة بحيث تتمكن حكومة الوفاق من أعمالها، وهو أمر يحتاج إلى وقت وجهد".

وأفادت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي بأن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار وتم إبلاغ وزراء الحكومة بذلك.

ومن جهته، أعلن المتحدث باسم حركة حماس سامي أبو زهري انتصار المقاومة الفلسطينية على الجيش الإسرائيلي، مؤكدا قتل جنديين إسرائيليين في الساعات الأخيرة قبل إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأضاف أبوزهري -في مؤتمر صحفي بغزة إن الإسرائيليين في المناطق المحاذية لغزة بإمكانهم العودة إلى بيوتهم بقرار من حماس وليس بقرار من رئيس حكومتهم بنيامين نتنياهو الذي كان إعلان مراقب الدولة في إسرائيل فتح تحقيق في أداء الجيش في الحرب شهادة بفشله أمام المقاومة على حد قوله.

وأشار إلى أن قيمة الاتفاق اليوم ليست بفتح معابر معدودة، وإنما هي بتلبية "معظم المطالب الآنية" للشعب الفلسطيني في هذه المعركة التي تؤسس لانطلاقة مستقبلية نحو تحرير القدس وكامل تراب فلسطين التاريخية، خاصة بعد أن اعترف الإسرائيليون بأن هذه أطول وأعنف معاركهم في التاريخ.

وأوضح الناطق باسم حماس أن حركته تعتز بشعبها الذي التف حولها وقدم التضحيات الجسيمة بثبات وصبر، مؤكدا أنها لن تخذل هذا الشعب الذي حمته أثناء المعركة وستظل تخدمه بعدها.

وفور إعلان حماس التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار خرج الآلاف من الفلسطينيين إلى شوارع غزة ابتهاجا بانتصار المقاومة على إسرائيل، مؤكدين صمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول مقاومته.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أعلنت الوصول لتفاهمات بشأن اتفاق للهدنة ووقف إطلاق النار بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي بانتظار إعلان من القاهرة خلال ساعتين.

سامي أبوزهري يعلن انتصار المقاومة وسريان الهدنة (الجزيرة)

وكان موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس أكد في وقت سابق الثلاثاء أنه تم التوصل إلى "تفاهمات" حول وقف إطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، معتبرا ذلك "تتويجا لصمود شعبنا ولنصر مقاومتنا".

وقال أبو مرزوق على صفحته على الفيسبوك "انتهت التفاوضات وصولا للتفاهمات التي تتوج صمود شعبنا ونصر مقاومتنا، في انتظار إعلان البيان المحدد لنقطة الصفر، ووقف العدوان".

وكان مسؤول فلسطيني أعلن الثلاثاء أنه تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل "ثابت وطويل الأمد" في قطاع غزة على أن يعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء اليوم خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية.

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية "AFP" دون الكشف عن اسمه إن "الاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات التهدئة مع اسرائيل عزام الأحمد نضجت من أجل الإعلان عن وقف إطلاق نار ثابت وطويل الأمد" في قطاع غزة.

وأكدت مصادر للجزيرة أن الاتفاق سيشمل فتحا فوريا للمعابر بين قطاع غزة وإسرائيل، بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار.

وأضافت المصادر أن الاتفاق يسمح بالصيد البحري في قطاع غزة انطلاقا من ستة أميال بحرية، وحل مشكلة الكهرباء، ووقف الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأشارت المصادر إلى أن المباحثات بشأن القضايا الخلافية الأخرى -مثل ميناء ومطار غزة وقضية الأسرى- ستبدأ خلال شهر من تثبيت سريان اتفاق وقف إطلاق النار بضمانات مصرية.

وأكد رئيس الوفد الفلسطيني في المفاوضات عزام الأحمد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعلن في مستهل اجتماع القيادة مساء اليوم التوصل إلى اتفاق سياسي يؤدي إلى وقف إطلاق النار وتلبية احتياجات قطاع غزة.

وصرح الأحمد لمراسلة الجزيرة بأنه سيتم الإعلان في أية لحظة خلال الساعتين القادمتين عن التوصل إلى الاتفاق الذي أبرم عبر الوسيط المصري وجاء نتيجة اتصالات حثيثة بين الدوحة والقاهرة ورام الله خلال الـ48 ساعة الماضية.

من جهة أخرى وفي نفس السياق قال مسؤولان مصريان إن إسرائيل والفلسطينيين توصلا يوم الثلاثاء إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مسؤول مصري رفيع المستوى "سنصدر بيانا بحلول الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة للإعلان عن التوصل إلى اتفاق طويل الأجل لوقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل تستأنف بعده المحادثات بين الطرفين في القاهرة."