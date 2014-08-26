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منظمة الصحة العالمية تدعو لفرض قيود على السجائر الإلكترونية

26/8/2014

دعت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء إلى تنظيم بيع واستخدام السجائر الإلكترونية, ومنع تدخينها في الأماكن المغلقة, وحظر الإعلان عنها وبيعها للقصر. 

وأعلنت المنظمة في تقريرها عن قلقها من تحكم شركات التبغ الكبرى بسوق تقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار. ويناقش أعضاء المنظمة التقرير في اجتماع يعقد بالعاصمة الروسية موسكو في أكتوبر / تشرين الأول.

وأعلنت المنظمة الحرب على التبغ قبل عقد من الزمن وتوصلت إلى اتفاق إطار بشأن مكافحة التدخين في أول معاهدة دولية للصحة العامة تبنتها 179 دولة منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2005.

وحثت المنظمة على اتباع مجموعة من "الخيارات التنظيمية" بينها منع مصنعي السيجارة الإلكترونية من إطلاق المزاعم الصحية مثل مساعدة المدخنين على التخلص من هذه العادة إلى أن يقدموا دليلاً علمياً مقنعاً ومدعوماً, ويحصلوا على الموافقة التنظيمية.

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