مصر: إسرائيل تسمح بدخول المساعدات ومواد الإعمار لغزة

جانب من احتفالات أهل غزة بوقف إطلاق النار (الجزيرة)

قالت وزارة الخارجية المصرية إن إسرائيل وافقت على السماح بدخول المساعدة الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار الذي أعلن ريانه اعتبارا من السابعة مساء بتوقيت فلسطين اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان إن المبادرة المصرية لوقف القتال بعد سبعة أسابيع من الحرب بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في القطاع، تتضمن وقف إطلاق النار الشامل والمتبادل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة وإسرائيل بما يحقق سرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار، والصيد البحري انطلاقا من ستة أميال بحرية.

كما تتضمن البمادرة استمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من بدء تثبيت وقف إطلاق النار.

من جهته أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس موافقة القيادة الفلسطينية على دعوة مصر لوقف إطلاق النار اعتبارا من السابعة مساء.

وأعرب عن أمله في أن "يكون ذلك بالتزامن من أجل تلبية مطالب واحتياجات أهلنا فى غزة وتوفير كل مستلزماتهم الغذائية والطبية والانطلاق لبدء الإعمار لكل ما دمره العدوان".

وأضاف "أناشد المجتمع الدولى والأمم المتحدة لتوفير كل هذه المواد بأقصى سرعه ممكنة، ومعا من أجل أن تلتئم الجراح ونبنى وطنا موحدا حرا ننطلق موحدين معا من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67".

وعبر عباس عن شكره للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "على الجهود المتواصلة التى بذلوها من أجل وقف العدوان على قطاع غزة ووقف نزيف الدم ووقف التدمير الممنهج لقطاع غزة".

وكان مسؤول إسرائيلي كبير قال الثلاثاء أيضا إن إسرائيل قبلت اقتراحا مصريا بوقف إطلاق النار في غزة، وأضاف المسؤول مشترطا عدم الكشف عن اسمه "قبلت إسرائيل اقتراحا مصريا بوقف كامل وغير محدد المدة لوقف إطلاق النار.

لقد قبلت إسرائيل الاقتراح المصري بالفعل في 15 من يوليو، لقد أيدت إسرائيل دائما وقفا مفتوحا وغير مشروط لإطلاق النار، لكن المسؤول لم يذكر مزيدا من التفاصيل.