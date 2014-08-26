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قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في بغداد

26/8/2014

أفاد مسؤولون عراقيون بمقتل عشرة أشخاص وإصابة 20 آخرين صباح الثلاثاء في انفجار سيارة مفخخة عند التقاطع التجاري لطرق شرق العاصمة العراقية بغداد، في ساعة الذروة الصباحية.

 وكان تفجير استهدف الإثنين حسينية بالقرب من سوق شعبي في بغداد الجديدة، وأوقع نحو 15 قتيلاً.

وتبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" في بيان نشر على مواقع إنترنت استهداف الحسينية، وقال إن أحد مقاتليه فجر داخلها سترة ناسفة تزن أكثر من عشرين كيلوغراماً. ووفقاً للتنظيم، فإن تفجير الحسينية يأتي رداً على مقتل نحو سبعين عراقياً الجمعة في هجوم نُسب إلى مليشيات طائفية على مسجد بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد.

 وكان ما يقرب من ستين عراقياً قتلوا وأصيب مائة آخرون  الإثنين في سلسلة تفجيرات في بغداد والحلة وكربلاء،  وبالإضافة إلى ضحايا التفجير الذي استهدف الحسينية، قتل 25 شخصاً وأصيب 54 آخرون في تفجير أربع سيارات مفخخة، اثنتان منها في محافظة كربلاء، واثنتان في محافظة بابل جنوب بغداد.

ففي كربلاء، قتل 16 شخصاً وأصيب آخرون في تفجير سيارتين ملغمتين تزامناً مع زيارة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي للمدينة، كما انفجرت سيارتان أخرتان وسط مدينة بابل أسفرتا عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة آخرين.

وقتل وجرح أيضا 18 شخصاً في قصف استهدف أحياء سكنية في مناطق غربي مدينة الموصل شمال بغداد. وفي محافظة الأنبار قصف الجيش العراقي بالبراميل المتفجرة والمدفعية الثقيلة منازل المدنيين في مناطق البوعيد العودة جنوب قضاء الكرمة، ومناطق الشهابي جنوب غربها، ومناطق وسط القضاء دون معرفة حجم الخسائر وفقا لناشطين.

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