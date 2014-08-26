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قتلى في هجوم مسلح على مقار لتنظيم "الدولة الإسلامية" بسوريا

26/8/2014

هاجم مسلحون مقراً لتنظيم "الدولة الإسلامية"، في ناحية العشارة بالريف الشرقي لمدينة دير الزور شرق سوريا، والتي يسيطر عليها التنظيم، كما هاجم مسلحون حاجزاً للتنظيم على الجسر الواصل بين مدينة البوكمال وقرية الباغوز، ما أدى لمقتل وجرح عدد من عناصر التنظيم حسبما أفاد ناشطون سوريون.

وفي ريف حلب شمال سوريا قال ناشطون إن حركة نزوح كثيفة تشهدها بلدة صوران إعزاز مع تزايد وتيرة القصف المدفعي على البلدة من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية", كما دارت اشتباكات بين مقاتلي "وحدات حماية الشعب الكردي" ومقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، في منطقتي الأحمدية وتل كوبرلك بالريف الشرقي لمدينة عين العرب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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