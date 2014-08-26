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عبد الله يهدد بالانسحاب من انتخابات الرئاسة الأفغانية

26/8/2014

هدد أحد المرشحين في انتخابات الرئاسة الأفغانية عبد الله عبد الله الثلاثاء بالانسحاب من عملية إعادة فرز الأصوات في الانتخابات المتنازع على نتيجتها, والتي تشرف عليها الأمم المتحدة الأمر الذي يقوض عملية تهدف إلى نزع فتيل الأزمة بين عبد الله ومنافسه أشرف عبد الغني.

ومراجعة الأصوات جزء من اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة بين المرشحين اللذين يزعم كل منهما فوزه في انتخابات الرئاسة التي كان من المقرر أن تمثل أول تسليم ديمقراطي للسلطة في أفغانستان.

وقال فاضل أحمد مناوي كبير المسؤولين في فريق عبد الله الذي يشرف على عملية مراجعة الاصوات للصحفيين في كابول "عملية إبطال أصوات مزحة ولا توجد نية لإلغاء أصوات مزورة", وأضاف "اليوم أعلن أنه إذا لم تقبل طلباتنا بحلول صباح الأربعاء فإننا لن نستمر في هذه العملية وأي نتيجة لن تكون ذات قيمة بالنسبة لنا". وقال مناوي "نحن غير مسؤولين عن أي عواقب ستلي هذا الأمر", مضيفاً أن الأمم المتحدة كانت على دراية بشكاويهم ولكنها لم تتعامل معها بالشكل المناسب.

وتصدر عبد الله بعد الجولة الأولى من التصويت, ولكنه فشل في تأمين غالبية الأصوات الضرورية للفوز وحل في الجولة الثانية من التصويت في المرتبة الثانية بعد عبد الغني وفق النتائج الأولية, ما

دفعه لرفض الاعتراف بالنتيجة زاعماً وجود عملية تزوير واسعة.

وفي إطار اتفاق لإنهاء النزاع يتحتم على لجنة الانتخابات المستقلة أن تبطل الأصوات التي تعتبر مزورة من خلال مراجعة جميع الأصوات التي أدلى بها الناخبون وعددها ثمانية ملايين صوت, وهدد التوتر الناتج عن الأزمة بعودة أفغانستان إلى الحرب الأهلية بعد سنوات من القتال في التسعينيات من القرن الماضي, والتي أدت في النهاية إلى وصول طالبان للسلطة.

ويأمل حلفاء أفغانستان الغربيون أن يتسلم رئيس جديد السلطة في البلاد قبل موعد انعقاد مؤتمر حلف شمال الأطسي في ويلز بالمملكة المتحدة في الرابع من سبتمبر / أيلول.  ومن المفترض أن يدرس قادة الحلف مدى المساعدة التي تحتاجها أفغانستان بعد انسحاب معظم الجيوش الأجنبية منها بنهاية هذا العام.

 

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