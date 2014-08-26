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تحطم مروحية تابعة للأمم المتحدة بجنوب السودان

26/8/2014
صورة أرشيفية لمروحية تابعة للأمم المتحدة بجنوب السودان (Getty)

تحطمت مروحية شحن تابعة للأمم المتحدة الثلاثاء في ولاية الوحدة التي تشهد حربا في جنوب السودان، بحسب ما أعلنت بعثة حفظ السلام الدولية مضيفة أنها "تشعر بالقلق العميق" على مصير طاقم المروحية.

وقالت البعثة "تحطمت إحدى مروحياتنا من طراز "MI8″ على بعد عشرة كيلومترات جنوب بنتيو" عاصمة ولاية الوحدة النفطية.

وأوضحت أنها "أرسلت فريق بحث وإنقاذ إلى موقع تحطم الطائرة" مشيرة إلى أن "تحقيقا في أسباب الحادث سيفتح في أسرع وقت ممكن".

وعادة يتألف طاقم المروحية "MI8" السوفياتية الصنع من ثلاثة إلى خمسة أفراد.

يذكر أن معراك عنيفة تدور منذ منتصف أغسطس الحالي في منطقة بنتيو التي تعتبر من أكثر المناطق المتنازع عليها في الحرب الأهلية التي تدور رحاها في البلاد منذ ثمانية أشهر بين جيش الرئيس سلفا كير والقوات المتمردة بقيادة نائبه السابق رياك مشار.

ويتكدس أكثر من 40 ألف شخص من الفارين من أعمال العنف أو من نقص الغذاء في قاعدة للأمم المتحدة في بنتيو تحت وابل من الأمطار الموسمية.

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