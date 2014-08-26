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الرئيس الأوكراني يعلن حل البرلمان ويدعو لانتخابات جديدة

26/8/2014

أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الإثنين حل البرلمان داعياً إلى انتخابات جديدة في 26 تشرين الأول / أكتوبر المقبل.

ويأتي قرار حل البرلمان بعد تفكك التحالف الحكومي في تموز / يوليو الماضي, وتعهد الرئيس في مطلع آب / أغسطس بإجراء انتخابات تشريعية الخريف المقبل وليس عام 2017 كما كان أعلن سابقا. وبرر بوروشينكو قراره بوجود عدد من النواب المؤيدين للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

على صعيد آخر أعلنت أجهزة الأمن في كييف الإثنين أن الجيش الأوكراني أوقف 10 مظليين روس في شرق أوكرانيا, موضحة أن هؤلاء المظليين يستجوبون في إطار تحقيق جنائي.

وجاء في بيان لأجهزة الأمن الأوكرانية أن جنوداً من الكتيبة 331 التابعة للفيلق 98 المجوقل ومقره روسيا الوسطى أوقفوا بالقرب من بلدة دزيركالني الأوكرانية, على بعد حوالى 50 كلم جنوب شرق مدينة دونيتسك، معقل المتمردين الموالين للروس. وأضاف أن "الجنود الروس أوقفوا مع وثائق هوية وأسلحة" مضيفاً أن "المحققين فتحوا تحقيقاً جنائياً حول اجتياز الحدود بشكل غير شرعي من قبل مواطنين روس مسلحين". وأوضح أن الجنود الروس المعتقلين قالوا إنهم أرسلوا إلى منطقة روستوف الروسية على الحدود مع مناطق المتمردين ثم أرسلوا إلى الأراضي الأوكرانية.

وأعلن البيت الأبيض الإثنين أن "التوغلات العسكرية" التي تقوم بها روسيا في أوكرانيا تشكل "تصعيداً خطيراً" وذلك بعد أن أعلنت كييف اعتقال جنود روس على أراضيها.

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