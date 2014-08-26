البرزاني: إيران زودت البشمركة الكردية بالأسلحة

مسعود البرزاني (يمين) وظريف خلال المؤتمر الصحفي (Getty)

قال مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان العراق الثلاثاء في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في أربيل عاصمة إقليم كردستان شبه المستقل إن إيران زودت القوات الكردية العراقية بالسلاح والذخيرة.

وقضية تسليح القوات الكردية بشكل مباشر هي قضية حساسة لأن بعض الساسة العراقيين قالوا إنهم يشكون في أن بعض الزعماء الأكراد لديهم تطلعات للانفصال عن الحكومة المركزية بشكل كامل.

كما قد يعتبر البعض هذه الخطوة مقدمة لأن تلعب إيران دورا مباشرا بشكل أكبر في الصراع العراقي الآخذ في الاتساع.

وأضاف البرزاني "طلبنا السلاح وكانت إيران أول دولة تزودنا بالأسلحة والذخيرة".

واشتبك مسلحون من تنظيم الدولة الإسلامية مع قوات البشمركة الكردية في الأسابيع القليلة الماضية وسيطروا على بعض المناطق في محيط كردستان العراق.

وفي وقت سابق قالت الشرطة العراقية ومصادر طبية إن سيارة ملغومة انفجرت في حي أغلب سكانه من الشيعة شرق بغداد الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 12 شخصا وإصابة 28 آخرين.

ويأتي هذا التفجير الجديد بعد سلسلة من الانفجارات في العاصمة العراقية الاثنين قتلت أكثر من 20 شخصا.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق كبيرة في شمال وغرب العراق مسؤوليته عن التفجير الذي وقع في حي بغداد الجديدة وقال في بيان إن الهجوم هو للثأر من هجوم على مسجد سني في ديالى يوم الجمعة الماضي أدى لمقتل 68 شخصا وجرح العشرات.

وأجرى وزير الخارجية الإيراني محادثات مع البرزاني الثلاثاء بعد أن زار الاثنين كبار رجال الدين الشيعة في جنوب العراق. وأقر ظريف بتقديم مساعدات عسكرية لقوات الأمن العراقية لكنه قال أن هذا التعاون لا يشمل نشر قوات برية إيرانية في العراق.

وقال ظريف "ليس لدينا وجود عسكري في العراق، لدينا بالفعل تعاون عسكري مع الحكومة المركزية والأكراد على السواء في مجالات مختلفة".

ولم يعط ظريف ولا البرزاني تفاصيل عما إذا كانت الأسلحة التي وصلت لقوات البشمركة الكردية قد جاءت من خلال التنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد أم قدمت بشكل مباشر للقوات الكردية.

وقال رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي الاثنين إن الأسلحة المقدمة لقوات البشمركة الكردية كانت عن طريق الحكومة المركزية.

ووعدت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بإرسال مساعدات عسكرية لقوات الأمن الكردية لمساعدتها على محاربة مقاتلي الدولة الإسلامية.

كما نفذت الولايات المتحدة ضربات جوية ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في شمال العراق على مدى الأسبوعين الماضيين لمنع سقوط المنطقة الكردية بأيدى التنظيم المتشدد.

ونفى ظريف أن تكون بلاده تناقش مع الولايات المتحدة الوضع في العراق في إطار المحادثات الجارية بين طهران والقوى الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.