أوباما لم يتخذ قراراً بضرب تنظيم "الدولة الإسلامية" بسوريا

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش آرنست الإثنين أن الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يتخذ بعد قراراً بشأن توجيه ضربات جوية محتملة لمواقع تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا.

وقال المتحدث إن الضربات الجوية ليست السيناريو الوحيد قيد الدراسة حالياً "فالرئيس مصمم على الرد على التهديد الذي تشكلة "الدولة الاسلامية" لذا أمر بتوجيه ضربات جوية في العراق. ومع ذلك، فإنه من المهم التشديد على أن الخيار العسكري ليس الوسيلة الوحيدة المتاحة".

وكان البنتاغون قد تطرق قبل أيام إلى احتمالية توسيع ضربات جوية كان قد بدأ بتوجيهها على مواقع لتنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق لتشميل أيضاً سوريا.

ولم يرد البيت الأبيض بشكل مباشر على تصريحات وزير الخارجية السوري وليد المعلم التي قال فيها أن أي ضربة جوية في سوريا يجب أن يتم التنسيق حيالها مع دمشق, وإلا فإن الأمر سيكون بمثابة عدوان. لكنه أوضح أنه يحتفط بإمكانية التحرك من جانب واحد دفاعا عن المصالح الأميركية.

وأضاف المتحدث في هذا السياق، إن "الرئيس سبق وأن أكد إرادته باستخدام القوة لحماية الأميركيين بغض النظر عن الحدود" مشيراً إلى الغارة التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان في أيار / مايو 2011.

وأعلن المتحدث باسم رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الجنرال مارتن ديمبسي أن تنظيم "الدولة الإسلامية" يشكل "تهديداً إقليمياً سيكون قريباً تهديداً للولايات المتحدة وأوروبا". وأضاف أن الجنرال على "قناعة بضرورة ممارسة الضغوط على التنظيم في العراق وسوريا معاً".