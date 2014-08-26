أميركا تقدم مساعدات عسكرية إضافية لتونس

مروحية من طراز بلاكهوك ستزود بها أميركا تونس (أرشيف)

قالت الولايات المتحدة الثلاثاء إنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 60 مليون دولار لدعم قدرات الجيش التونسي في مواجهة جماعات إسلامية متشددة الذين تهدد هجماتهم الديمقراطية الناشئة في مهد انتفاضات الربيع العربي.

وتقاتل تونس جماعات دينية متشددة أبرزها جماعة أنصار الشريعة التي تعلن ولاءها لتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي. وكثف متشددون هجماتهم ضد قوات الجيش والشرطة وقتلوا وأصابوا عشرات من أفراد الجيش والشرطة في العامين الماضين في هجمات.

وفي الشهر الماضي قال مسؤولون تونسيون وأميركيون إن الولايات المتحدة تعتزم أيضا بيع تونس12 مروحية "UH-M Black Hawk" بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 700 مليون دولار مع سعي واشنطن لمساعدتها في القضاء على تهديد متزايد من الجماعات المتشددة.

من جهته قال الجنرال ديفيد رودريجيز قائد قوات الولايات المتحدة في أفريقيا "AFRICOM" في مؤتمر صحفي عقب لقائه برئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة إن واشنطن ستخصص مساعدات بقيمة 60 مليون دولار لتونس هي أجهزة كاشفة للألغام والمتفجرات يدوية الصنع وقوارب جديدة إضافة لتوفير الرعاية الطبية الطارئة للجنود المصابين ودورات تدريبية.

ومنذ الثورة قدمت واشنطن لتونس مائة مليون دولار مساعدات عسكرية لدعم الجيش التونسي.

وينظر الغرب إلى تونس على أنها نموذج للانتقال الديمقراطي في المنطقة المضطربة وأنها أكثر دول الربيع العربي استقرارا لكن الجماعات الدينية المتشددة تمثل أكبر تهديد لتلك الديمقراطية الناشئة بينما تستعد تونس لثاني انتخابات منذ الانتفاضة التي أطاحت قبل ثلاث سنوات بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

ومنذ إبريل نشرت السلطات التونسية آلاف الجنود في منطقة الشعانبي الجبلية على الحدود مع الجزائر حيث لجأ مقاتلون متشددون فروا من تدخل عسكري فرنسي في مالي العام الماضي. كما قتل 15 جنديا تونسيا في هجمات على نقاط تفتيش عسكرية في المنطقة.

وشهدت العاصمة التونسية هجوما استهدف السفارة الأميركية في سبتبمر 2012، وبعد الهجوم الذي قتل فيه أربعة متشددين من تلك الجماعة أعلنت تونس والولايات المتحدة أنصار الشريعة تنظيما إرهابيا، واعتقلت الشرطة التونسية المئات من أنصاره وقياداته.