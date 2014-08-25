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6 شهداء والمقاومة تطلق عشرات الصواريخ

25/8/2014

شهيد في قصف للطيران الإسرائيلي على بيت لاهيا بغزة

استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون في قصف إسرائيلي لسيارة مدنية في قطاع غزة. كما استشهد ستة مواطنين بينهم امرأة وطفلها في قصف إسرائيلي على القطاع، فيما أطلقت المقاومة عشرات الصواريخ والقذائف على جنوب إسرائيل.

وذكرت المصادر أن ثلاثة أشخاص استشهدوا وأصيب رابع بجروح حرجة في قصف  إسرائيلي على بلدة جباليا في شمال قطاع غزة.
وأفادت المصادر بأن سيدة تبلغ 48 عاما قتلت وأصيب ابنها بجروح حرجة في  وقت سابق في قصف إسرائيلي على محيط منزلها في بلدة بيت لاهيا شمال  القطاع.
كما أعلن عن وفاة شاب متأثرا بجروح أصيب بها في قصف إسرائيلي قبل  أيام على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، فيما أصيب أربعة أشخاص بينهم  طفل بجروح في قصف إسرائيلي على سيارة وسط مدينة غزة.
وشنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات منذ فجر الإثنين، أدت إلى تدمير مسجدين وعدة منازل سكنية، وطالت أراض زراعية ومحلات تجارية في مناطق متفرقة من القطاع.  
في المقابل، تبنت كتائب عز الدين القسام وفصائل أخرى إطلاق عشرات الصواريخ وقذائف الهاون على مواقع وبلدات إسرائيلية محاذية لقطاع غزة.
وأصيب جندي إسرائيلي بجروح في مجمع أشكول جراء سقوط قذيفة أطلقت من قطاع غزة، بينما أعلنت كتائب القسام استيلائها على طائرة استطلاع إسرائيلية شرق مدينة غزة.
وكانت مصادر إسرائيلية قد أعلنت أن نحو 30 قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة سقطت  منذ صباح الإثنين في جنوب إسرائيل.
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