ملف استضافة الجزائر للأمم الإفريقية في "خطر"

تواجه اللجنة المشرفة على ملف الجزائر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية في عام 2017 أو 2019 موقفا صعبا في أعقاب واقعة مقتل "ألبير إيبوسي" المهاجم الكاميروني لنادى شبيبة القبائل بعد ضربه بحجر من قبل جماهير الفريق إثر الخسارة أمام نادى اتحاد العاصمة.

وكانت اللجنة قد سعت بقوة خلال الأيام القليلة الماضية للظفر بشرف تنظيم بطولة الأمم الإفريقية 2017 بعد الاستبعاد الرسمي لليبيا.

وليس ثمة شك في أن هذه الواقعة ستشكل ضربة قاصمة لجهود اللجنة خاصة إنها كانت تعول على دعم العديد من الشخصيات النافذة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأوقف الاتحاد الجزائري لكرة القدم كافة الأنشطة الكروية في البلاد لأجل غير مسمى بعد وفاة "إيبوسي" إثر إصابته بحجر ألقي من المدرجات بعد هزيمة فريقه في الدوري الجزائري أمس.