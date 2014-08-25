مطار الطبقة العسكري تحت سيطرة تنظيم الدولة

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" عن تمكنه من السيطرة على مطار الطبقة العسكري بمحافظة الرقة شمال شرق سوريا الإثنين، تزامنا مع اشتباكات عنيفة في بلدة تلدو بريف حمص خلفت 13 قتيلا في صفوف قوات المعارضة وآخرين من قوات النظام.

وقالت المصادر إن مقاتلي التنظيم لاحقو عناصر النظام الذين فروا باتجاه المزارع القريبة من المطار، في حين تحدثت شبكة شام عن هروب نحو عشرين سيارة تابعة لقوات النظام من مطار الطبقة العسكري باتجاه حاجز "إثرايا".

وتأتي سيطرة التنظيم بعد معارك استمرت أكثر من سبعة أيام استخدم فيها مقاتلو التنظيم أسلحة ثقيلة مكنتهم من السيطرة على رابع مطارات سوريا العسكرية من حيث القوة.

وفي حلب، قالت شبكة سوريا مباشر إن اشتباكات تدور بين كتائب المعارضة وعناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" في محيط مدينة مارع وبلدة دابق بريف حلب الشمالي.

وفي العاصمة دمشق وريفها، قال اتحاد التنسيقيات إن كتائب المعارضة فجرت نفقا لقوات النظام بمدينة داريا بريف دمشق.

كما تحدث الناشطون عن مقتل ثلاثة أشخاص في غارات شنتها قوات النظام على بلدة دير العصافير بريف دمشق وعربين بالغوطة الشرقية, كما قصفت قوات النظام بالمدفعية حي جوبر بدمشق وعدرا العمالية بريف دمشق.