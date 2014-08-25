مجهولون يستهدفون بالصواريخ مطار الأبرق شرق ليبيا

القصف بالصواريخ لم يترك شيئا في مطارات ليبيا (أرشيف-الجزيرة)

قال أبو بكر العبيدي مدير مطار الأبرق الدولي شرق ليبيا إن المطار استهدف بالقصف الاثنين بصواريخ غراد من قبل مجموعة مسلحة مجهولة، لتستهدف واحدا من عدد قليل من المطارات العاملة في البلاد مع تصاعد العنف بين المليشيات المسلحة.

وأصبح مطار الأبرق الواقع شرق مدينة بنغازي بوابة عبور حيوية إلى ليبيا منذ أن ألغت مصر وتونس جميع الرحلات تقريبا إلى العاصمة طرابلس وغرب ليبيا الأسبوع الماضي لأسباب أمنية.

وسقطت ليبيا في براثن الفوضى حين لم تستطع حكومتها الضعيفة السيطرة على مليشيات ساعدت في إسقاط معمر القذافي عام 2011، ولكنها تتقاتل الآن على الأرض والموارد والنفوذ.

وأضاف العبيدي أن المطار لا يزال يعمل على الرغم من الهجوم الذي شنه مهاجمون مجهولون باستخدام قاذفة صواريخ غراد، ولم تلحق أضرار بالمطار.

وكان مسؤولون ليبيون قالوا إن شركة الخطوط الجوية التونسية علقت رحلاتها إلى مطاري الأبرق وطبرق شرق ليبيا الأحد. وهي بذلك آخر الشركات الأجنبية توقف رحلاتها إلى مطارات ليبيا بعد أن حولت مليشيات متناحرة مطار طرابلس غرب البلاد إلى ساحة قتال الشهر الماضي.

وسيطر السبت فصيل مسلح ينتمي في الأغلب إلى مصراتة على مطار طرابلس بعد أن هزم فصيلا آخر ينتمي إلى الزنتان الواقعة أيضا في غرب ليبيا، وقد دمر المطار تماما بالقصف وإن لم تتضح الجهة المسؤولة.

وكان مطار بنغازي أغلق في مايو بعد أن شن اللواء المنشق خليفة حفتر حملة على المليشيات المسلحة في تلك المدينة الواقعة في شرق البلاد.

من جهة أخرى وعلى صعيد الصراع والتناحر في ليبيا قال متحدث برلماني إن البرلمان السابق في ليبيا عاود الانعقاد من جانب واحد اليوم الاثنين لينتخب عمر الحاسي المدعوم من التيار الإسلامي رئيسا جديدا للوزراء.

وكانت فترة المجلس التشريعي السابق الذي كان يحظى فيه الإسلاميون بتمثيل قوي انتهت بالانتخابات العامة في يونيو، لكن المجلس رفض الاعتراف بشرعية البرلمان الجديد الذي خلفه وسيطر عليه الليبراليون ومؤيدو النظام الاتحادي.