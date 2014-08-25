روسيا تحث الغرب على تجاوز ضغائنه إزاء الأسد

سيرغي لافاروف وزير خارجية روسيا (Getty-أرشيف)

حث سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي الاثنين الحكومات الغربية والعربية على تجاوز ضغائنها إزاء الرئيس السوري بشار الأسد والعمل معه لمواجهة خطر مقاتلي الدولة الإسلامية.

وقال لافروف في تعليقات -من المرجح أن تغضب واشنطن- ولكن الولايات المتحدة ارتكبت مع الدولة الإسلامية نفس الخطأ الذي ارتكبته مع القاعدة التي ظهرت في الثمانينيات عندما دعمت الولايات المتحدة مقاتلين إسلاميين يحاربون لإنهاء الاحتلال السوفياتي لأفغانستان.

وأضاف "أعتقد أن ساسة الغرب يدركون بالفعل خطر الإرهاب المتنامي سريع الانتشار" مشيرا إلى تقدم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.

وتابع "سيتعين عليهم قريبا أن يختاروا أيهما أهم: تغيير النظام "السوري" لإرضاء ضغائن شخصية مجازفين بتدهور الوضع وخروجه عن أي سيطرة، أو إيجاد سبل عملية لتوحيد الجهود في مواجهة الخطر المشترك".

يذكر أن روسيا هي أبرز داعم دولي للأسد في الحرب التي اندلعت أوائل عام 2011 والتي أيدت فيها الولايات المتحدة والغرب وكثير من الدول الخليجية والعربية مقاتلي المعارضة الذين يسعون للإطاحة به.

وقال لافروف "في البداية رحب الأميركيون وبعض الأوروبيين -بالدولة الإسلامية- على أساس أنها تقاتل بشار الأسد.. رحبوا بها كما رحبوا بالمجاهدين الذين أنشأوا لاحقا القاعدة ثم ارتدت ضرباتها عليهم في 11 سبتمبر 2001".

وأوضح "نفس الشيء يحدث الآن" الولايات المتحدة لم تبدأ في قتال تلك الجماعة إلا بعد أن اجتاح مسلحوها العراق واقتربوا من بغداد.

ونفذت الولايات المتحدة أكثر من 90 ضربة جوية على مواقع الدولة الإسلامية في العراق، وتبحث واشنطن توجيه ضربات للمتشددين في سوريا.

من جهتها قالت دمشق على لسان وليد المعلم وزير خارجيتها الاثنين إنه لابد من إشراكها في تنسيق أي ضربات جوية على أراضيها، حتى تتجنب الطائرات المغيرة نيران المضادات الأرضية السورية.

وأيد لافروف هذا الموقف بقوله إنه إذا كانت هناك خطط "لقتال الدولة الإسلامية على أراضي سوريا ودول أخرى فلابد وأن يكون ذلك بالتنسيق مع السلطات الشرعية" هناك.

وبعد الإدانات التي وجهتها واشنطن وغيرها لروسيا لحمايتها ودعمها للأسد أوضح لافروف أن بلاده تشعر الآن بأن ساحتها قد برئت، وقال "في وقت ما صوبت إلينا الاتهامات بدعم بشار الأسد ومنع الإطاحة به… أما الآن فما من أحد يتحدث عن هذا".

ومضى قائلا إن الأميركيين والأوروبيين يعترفون الآن "بالحقيقة التي كانوا يقرون بها في أحاديثهم الخاصة.. وهي أن الخطر الأساسي على المنطقة وعلى مصالح الغرب لا يتمثل في نظام بشار الأسد وإنما في احتمال استيلاء الإرهابيين في سوريا ودول أخرى بالمنطقة على السلطة".