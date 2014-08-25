رؤساء أمريكا وانتقادات لعطلاتهم الخاصة

اكتشف الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال الأسبوعين الماضيين أن الرؤساء قد يواجهون مشاكل خلال عطلاتهم الخاصة لأنها قد تعطى الانطباع بأنهم بعيدون عما يشغل بال الأمريكيين.

عاد أوباما إلى واشنطن أمس ليجد أمامه مهمة إصلاح بعض ما شاب سمعته بعد أن تعرض لانتقادات عنيفة لأنه كان يلعب الجولف وسط أزمة الدولة الإسلامية الساخنة في العراق والاضطرابات العرقية في ميزوري والمواجهة التي حدثت بين طائرة صينية وأخرى أمريكية فوق اليابان وتجدد العنف في أوكرانيا.

لكن هذا يحدث دوما مع كل الرؤساء الأمريكيين المعاصرين حيث تعرض الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش للانتقاد حين استقل زورقا سريعا غالي الثمن قبالة سواحل ولاية "مين" بينما كانت البلاد تواجه تباطؤا اقتصاديا.

وفي عام 2002 تعرض الرئيس السابق جورج بوش الابن إلى الاستهزاء حين قال للصحفيين في ملعب الجولف "تابعوا هذه الضربة" بعد أن كان قد أدلى لتوه ببيان شديد اللهجة عن الإرهاب واضطر إلى ترك هذه الرياضة تماما خلال فترة رئاسته تفاديا للجدل.

ولم يفلت بيل كلينتون الرئيس الأمريكي الأسبق بدوره من الانتقاد حين قضى عطلة باهظة التكاليف في مصيف "مارثا فاينيارد" في وقت كان يحاول فيه التقرب من المواطن الأمريكي العادي.

كان أوباما يقضي عطلته أيضا في "مارثا فاينيارد" وخلال العطلة التي دامت أسبوعين لعب تسع جولات من الجولف استغرقت كل منها نحو خمس ساعات وكان يحاول فيما يبدو تهدئة عقله وإبعاده عن الاستقطاب السياسي في واشنطن قبل معركة حزبية منتظرة بشأن قوانين الهجرة التي يستعد لإصدارها.

لكن لعب أوباما الجولف مع نجم كرة السلة السابق "ألونزو مورنينج" بعد دقائق معدودة من إلقائه كلمة بدا فيها

متأثرا للغاية وهو يتحدث عن ذبح مقاتل من الدولة الإسلامية للصحفي الأمريكي "جيمس فولي" تصدر عناوين الصحف.

وهذا بالقطع مشكلة بالنسبة لرئيس تراجعت نسبة تأييده إلى 40 في المائة، وهو مؤشر مقلق للديمقراطيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر.