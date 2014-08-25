بيلاي تتهم تنظيم الدولة الإسلامية بالإبادة الجماعية

نافي بيلاي (أرشيف)

أدانت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الاثنين الجرائم المروعة "واسعة الانتشار" التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق بما في ذلك القتل والرق والجرائم الجنسية واستهداف الناس لأسباب عرقية أو دينية.

وقالت في بيان صدر في جنيف إن الاضطهاد والانتهاكات الممنهجة التي وثقها محققو حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ترقى لكونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بمقتضى القانون الدولي.

وأضافت يرتكب تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات مسلحة مرتبطة به انتهاكات خطيرة ومروعة لحقوق الإنسان بشكل يومي، ويستهدفون بشكل ممنهج الرجال والنساء والأطفالا على أساس العرق أو الدين أو الانتماء الطائفي، وينفذون بلا رحمة تطهيرا عرقيا ودينيا واسع النطاق في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم، وتابعت أن المسيحيين والإيزيديين والتركمان من بين من يستهدفهم تنظيم الدولة الإسلامية.

يذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على ثلث العراق الشمالي دون مقاومة تذكر وأعلن فيما بعد الخلافة في المناطق الواقعة تحت سيطرته في العراق وسوريا.

وردت الولايات المتحدة على التطورات الأخيرة بتوجيه أول ضربات جوية على العراق منذ انتهاء الاحتلال في 2011.

من جهتها قالت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن حوالي 1.2 مليون شخص فروا من القتال ومن زحف التنظيم في العراق هذا العام، وسيطر التنظيم المنشق عن القاعدة على مدينة الموصل في 10 يونيو في استعراض مذهل للقوة ضد حكومة بغداد.

لاجئون من الطائفة الإيزيدية في مخيم قرب إربيل بكردستان العراق (أرشيف-الجزيرة)

ونقلت بيلاي عن ناجين وشهود عيان قولهم لمحققين تابعين للأمم المتحدة إن تنظيم الدولة الإسلامية قتل 10 يونيو ما حوالي 670 سجينا في سجن بادوش في مدينة الموصل بعد نقلهم بشاحنات إلى منطقة خالية ثم قاموا بقتلهم على أساس الانتماء الديني.

وتابعت المفوضة السامية أن جرائم القتل المتعمدة والممنهجة للمدنيين بعد انتقائهم على أساس انتماءاتهم الدينية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ودعت بيلاي الحكومة العراقية والمجتمع الدولي إلى حماية الأقليات العرقية والدينية بما في ذلك 13 ألفا على الأقل من التركمان في محافظة صلاح الدين التي سيطرت عليها الدولة الإسلامية في منتصف يونيو، وسط مخاوف بمذبحة وشيكة لأتباع الطائفة الإيزيدية في القرى المحاصرة بمنطقة سنجار الذين لا يزالون عرضة لخطر داهم.

وقالت بيلاي إن مئات الإيزيين قتلوا وخطف ما يصل إلى 2500 في مطلع أغسطس بناء على روايات ضحايا وشهود عيان، وفر الإيزيديون من موطنهم القديم بمنطقة سنجار وغيرها من القرى هربا من مسلحي تنظيم الدولة الذين يعتبرون المنتمين لهذه الطائفة من عبدة الشيطان.

وقال بيان الأمم المتحدة إن "التنظيم أبقى على من وافق منهم على اعتناق الإسلام بينما كان مصير الرافضين الإعدام بالنسبة للرجال أو السبي للنساء وأطفالهن أو التهديد بالقتل".

وقالت بيلاي مستشهدة بروايات شهود أن التنظيم قتل مئات الإيزيديين في قرية كوتشو بجنوب سنجار خلال شهر أغسطس، وأشارت بيلاي في معرض تعليقها إلى ما تردد عن مصادر طبية "حول العثور على ما يقارب الـ15 جثة في بغداد بشكل يومي وأن جميع الجثث يعثر عليها مكبلة اليدين" في إشارة إلى عمليات قتل ممنهجة على ما يبدو.