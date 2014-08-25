اليابان تعرض تقديم علاج تجريبي للإيبولا

يوشيهايد سوغا كبير المتحدثين باسم حكومة اليابان

قال يوشيهايد سوغا كبير المتحدثين باسم حكومة اليابان إن بلاده يمكنها أن تقدم أدوية تجريبية "تحت البحث والتطوير حاليا" وفقا لمعايير محددة للمساهمة في علاج فيروس الإيبولا القاتل، وذلك قبل إقراراه رسميا من قبل منظمة الصحة العالمية كعلاج لفيروس الإيبولا.

وأضاف سوغا في مؤتمر صحفي إن اليابان ستتعاون مع منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن/ وأنها مستعدة للمساهمة في مواجهة المرض على المستوى الدولي.

وتابع كبير المتحدثين أنه قد "بلغني أن المتخصصين في مجال الطب يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الموافقة على استخدام عقار "T 705″ في حالة الطوارئ قبل أن تتخذ منظمة الصحة العالمية القرارا بالموافقة على استخدامة وتداوله على المستوى الصحي عالميا، في هذه الحالة سنستجيب لذلك ولكن وفقا لبعض المعايير".

ويعتبر مصطلح "T 705" هو الرمز العلمي لعقار "Favipiravir" المخصص أساسا لعلاج الإنفلونزا وهو في مرحلة التطوير والتجارب حاليا في اليابان.

وتجري شركة "Fujifilm Holdings" اليابانية وشريكتها الأميركية "MediVector" مفاوضات حاليا مع إدارة الغذاء والدواء الأميركية لاعتماد العقار وتوسيع نطاق استخدام عقار "T 705″ أو"Favipiravir" لاعتماده علاجا للإيبولا.

يذكر أن فيروس الإيبولا تسبب في مقتل أكثر من ألف شخص في دول غرب أفريقيا وهو الأمر الذي دفع دفع منظمة الصحة العالمية إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية العالمية لمواجهة احتمال التفشي الوبائي للمرض على نطاق واسع.