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العبادي: لامكان لأي جماعة مسلحة خارج سيطرة الدولة

25/8/2014
حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي المكلف (Getty)

أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي الاثنين أنه لا مكان لأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة، وأكد أن أي جهد لمساندة الدولة يجب أن يكون تحت إشراف القوات المسلحة العراقية.

وقال العبادي في أول مؤتمر صحفي له بعد تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة "اؤكد أن السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، لامكان لأي جماعة مسلحة سواء كانت مليشيات أو عشائر أو حتى حشد شعبي".

وأضاف "لا نسمح بسلاح أو جماعات مسلحة خارج إطار الدولة، يجب أن تكون جميعها تحت سيطرة القوات العسكرية والأمنية".

وتابع العبادي "نحن نرحب بالحشد الشعبي بل إن مقاومتنا للإرهاب قائمة على الجهد الشعبي من العشائر والمواطنين الذين ضحوا بأرواحهم وبكل ما يملكون في مواجهة الإرهاب".

وقال "لكن يجب حسب توجيهات المرجعية أن تكون تحت ظل الدولة، والإرهاب يستغل أي خرق هنا أو هناك ورأينا ما حدث في مسجد مصعب بن عمير من عمل جبان بقتل المصلين والأبرياء وقتل العسكريين كذلك".

وأضاف "في مثل هذا الأمور يجب أن نتوحد أمامها، ولهذا أدعو كل الكتل السياسية أن تتوحد موافقها في مواجهة الإرهاب، فلا يجوز أن نكون ضحية مؤامرات الإرهاب التي تحاول أن توقع بين أبناء الوطن الواحد".

وأطلق عناصر يشتبه بأنها تنتمي إلى مليشيات شيعية الجمعة النار على مسجد سني شمال شرق بغداد مما لمقتل 70 شخصا على الأقل.

وشكل رئيس الوزراء نوري المالكي المنتهية ولايته لجنة رفيعة للتحقيق في الحادث، كما بعثت وزارة الداخلية كبار ضباطها لمعرفة ملابسات الحادث الذي أجج الاحتقان الطائفي في البلاد.

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