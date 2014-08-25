اكتشاف بكتيريا معوية تقي من حساسية الطعام

توصل فريق بحث عالمي أن هناك نوعيات معينة من البكتيريا المعوية يمكن أن تسهم في الوقاية من حساسية الطعام وذلك خلال إجراء بعض التجارب على الفئران.

واستطاع فريق البحث تحت إشراف "كاثرين ناجلر" بجامعة شيكاغو الأمريكية اكتشاف أن الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الجهاز الهضمي من فئة معينة من البكتيريا تعمل على تثبيط نقل المواد المسببة للحساسية من الأمعاء إلى الدم.

وتوصل الباحثون إلى أنه من الممكن أن يساعد الخضوع للعلاج بالبكتيريا الحية المعروف بالعلاج "بالبروبيوتيك" في التصدي لحساسية الطعام، التي كان قلما يمكن علاجها من قبل، وذلك وفقا لما تم نشره في دورية "وقائع" التابعة للأكاديمية الوطنية للعلوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجدير بالذكر أن عدد المصابين بحساسية الأطعمة في الدول الصناعية قد ازداد بشكل كبير منذ وقت طويل، فعلى سبيل المثال ارتفعت نسبة الأطفال المصابين بهذه النوعية من الحساسية منذ 1997 وحتى 2007 بنسبة 18%. ويرجح العلماء أن هناك مجموعة من الأسباب لحدوث ذلك، من بينها حدوث تغيرات في فلورا الأمعاء.