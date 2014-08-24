وفاة 18 مهاجرا غير شرعي جنوب لامبيدوزا الإيطالية

خفر السواحل الإيطالي ينقذ قاربا محملا بالمهاجرين غير الشرعيين (Getty-أرشيف)

قالت وسائل إعلام إيطالية إن خفر السواحل الإيطالي عثر صباح الأحد على جثث 18مهاجرا على متن زورق مطاطي هائم على غير هدى بالقرب من الشاطئ جنوب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وأضافت أن السفينة سيريو التي رصدت الزورق اقتربت منه وعثرت فيه على 73 شخصا أحياء و18 جثة.

يذكر أن سلاح البحرية وخفر السواحل الإيطاليين والسفن التجارية أنقذوا أكثر من 3500 شخص من الرجال والنساء والأطفال منذ الجمعة من قناة صقلية "بين جزيرة صقلية وسواحل ليبيا وتونس"، وحتى أمس السبت حيث اضطرت البحرية وخفر السواحل للتدخل مرات عدة.

وأفادت التقارير بأن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية وبعد أن رصدت القارب يواجه صعوبة اقتربت منه فوجدت فيه 73 شخصا أحياء و18 جثة.

وبعد غرق سفينتين في أكتوبر الماضي ووفاة ما يزيد على أربعمائة مهاجر كانوا على متنهما، نشرت إيطاليا سفناً وزوارق في البحر ضمن حملة واسعة النطاق تم تسميتها بـ"ماري نوستروم".

وينحدر أغلب المهاجرين -الذين يغامرون بأرواحهم وينتهي أغلبهم جثثا على الشواطئ أو في قاع البحر المتوسط- من إرتيريا والصومال وسوريا، غير أن هناك أيضاً العديد منهم يأتون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وآسيا.

واستطاع أكثر من مائة ألف مهاجر الوصول إلى إيطاليا هذا العام -حسب تقديرات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين- وهو رقم يفوق كثيراً الرقم القياسي السابق البالغ 60 ألفاً كانوا قد وصلوا في عام 2011 في ذروة ثورات الربيع العربي.

وأظهرت إحصائيات نُشرت نهاية يوليو الماضي أن 93 ألف مهاجر تم إنقاذهم منذ مطلع عام 2014.