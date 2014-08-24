فشل المفاوضات بين الحكومة والحوثيين باليمن

الحوثيون يهددون بالزحف على صنعاء (الجزيرة أرشيف)

أعلن المتحدث باسم الوفد الرسمي الذي أرسله رئيس الجمهورية اليمني إلى محافظة صعدة الشمالية للتفاوض مع زعيم جماعة الحوثيين الذين ينتشر أنصارهم بالآلاف عند مداخل العاصمة اليمنية صنعاء، أن مهمة الوفد قد فشلت وهو في طريق عودته إلى صنعاء.

وقال عبد الملك المخلافي المتحدث باسم اللجنة الوطنية الرئاسية المكلفة بالتفاوض مع جماعة الحوثي إن المفاوضات مع زعيم جماعة الحوثي عبد الملك الحوثي في صعدة شمالي البلاد قد فشلت. وأضاف أن اللجنة الوطنية في طريق العودة إلى صنعاء". وهو ما يثير مخاوف من اندلاع العنف في العاصمة اليمنية.

وتابع المخلافي "يبدو أن الحوثيين مبيتون للحرب ورفضوا كل المقترحات التي قدمت إليهم".

وكان زعيم التمرد الحوثي عبد الملك الحوثي أطلق الاثنين الماضي تحركات احتجاجية تصاعدية في صنعاء للمطالبة بإسقاط الحكومة والتراجع عن قرار رفع اسعار الوقود. وقد منح السلطات مهلة حتى يوم الجمعة الماضي لتحقيق مطالب المتظاهرين وتوعد بإجراءات "مزعجة" بعد انتهاء المهلة.

وتجمع الآلاف من أنصار الحوثيين المسلحين وغير المسلحين عند مداخل صنعاء في مشهد أثار المخاوف بشدة في صنعاء من اندلاع نزاع أهلي.

وأوفد رئيس الجمهورية الخميس وفدا رفيعا إلى معقل الحوثيين في صعدة للتفاوض مع عبد الملك الحوثي من أجل التهدئة ومن أجل دخول مجموعته في حكومة وحدة وطنية أو لتشكيل حكومة كفاءات من أجل حل الأزمة.

وعززت تحركات الحوثيين الذين يتخذون المخاوف من سعيهم إلى توسيع رقعة نفوذهم إلى صنعاء فيما يتهمهم خصومهم بالتستر بالمطالب الاقتصادية لتحقيق مكاسب سياسية.

وخاض الحوثيون في الأشهر الأخيرة معارك ضارية مع ألوية من الجيش ومسلحين قبليين موالين للتجمع اليمني للإصلاح وآل الأحمر الذين يتزعمون تجمع قبائل حاشد النافذة في محافظات عمران والجوف الشماليتين وفي ضواحي صنعاء، وقد حققوا عدة انتصارات على خصومهم لاسيما عبر السيطرة على مدينة عمران.