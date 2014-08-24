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روحاني: لا يمكن مكافحة الإرهاب في المنطقة بدون طهران

24/8/2014
قال الرئيس الايراني حسن روحاني إنه لا يمكن  مكافحة الإرهاب في المنطقة دون ايران، مشددا على أن الصناعات الدفاعية في بلاده هدفها الردع وليس مواجهة ضد أي بلد ومنع نشوب حروب في المنطقة.  
وأضاف الرئيس روحاني  أن تعزيز قدرات إيران الدفاعية من شأنه تعزيز أمن  دول المنطقة واستقرارها أيضا، مشيرا إلى أن عقيدة إيران العسكرية تقوم  على الردع وحماية البلاد.
وأكد أن ايران لن تقف مكتوفة الأيدي حيال أي عدوان ضدها، مشيرا الى موقع  ايران الحساس في قلب المنطقة والعالم، وأن الامن في المنطقة لا معنى له  بدون ايران، موضحا أن القدرات الدفاعية للجمهورية الاسلامية تصب في صالح  دول الجوار والدول الإسلامية.
وتابع الرئيس الإيراني أن بلاده لا تسعى إلى الدخول في سباق تسلح وأنها ليست بصدد امتلاك أسلحة دمار شامل لأسباب شرعية وأخلاقية.
وشدد على إن العنف في العالم يأكل الاخضر واليابس ويهدد الامن والسلام،  وإن الجميع يتطلعون اليوم إلى عالم خال من الإرهاب والعنف والتشدد.
واستطرد الرئيس روحاني  إن الجميع مهددون اليوم ومعرضون للهجمة البشعة  من العنف والتطرف، مشيرا إلى أن الاطفال يقتلون اليوم في العراق  والمساجد تدمر بسبب العنف والتطرف.
وتابع  أن أرواح الملايين أزهقت، والدول الصناعية تحاول حرق البلاد  الإسلامية، مؤكدا أن لإيران صوتا غير متناغم مع مستكبري وسلطويي العالم.
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