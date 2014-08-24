بريطانيا تقترب من تحديد هوية قاتل فولي

الصحفي الأمريكي جيمس فولي لحظة إعدامه

قال السفير البريطاني لدى الولايات المتحدة "بيتر وستماكوت" الأحد، إن بريطانيا تقترب من تحديد هوية رجل يعتقد أنه بريطاني ظهر يذبح الصحفي الأميركي "جيمس فولي" في فيديو نشره تنظيم "الدولة الإسلامية" عبر الإنترنت الأسبوع الماضي.

ودعا رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي عقب اجتماع له مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى بذل جهود دولية أكبر للقضاء على التنظيم. وأشار العبادي إلى ظهور الكثير من المخاطر في المنطقة نتيجة وجود تنظيم "الدولة الإسلامية".

وجدد ظريف تأكيد طهران على حماية وحدة أراضي العراق ودعمه في حربه ضد المسلحين. وقال وزير الخارجية الإيراني، إن ايران ستواصل الوقوف إلى جانب العراق. وأضاف، "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستظل تقف بجانبكم، إيران تدعم وحدة العراق وترسيخ الأمن وتعتبر ذلك أولوية في سياستها الخارجية".