الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية

أعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإيراني الأحد إسقاط طائرة تجسس إسرائيلية بدون طيار من نوع "شبح"، من قبل وحدات الدفاع الجوي التابعة للحرس.

وقالت العلاقات العامة للحرس في بيان: "استهدف صاروخ طائرة تجسس إسرائيلية بدون طيار من نوع شبح، وذلك بعد تعقبها وترصدها من قبل وحدات الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة الاسلامية"، بحسب ما نقلته وكالة فارس الإيرانية للأنباء.

وأكد البيان أن "الطائرة المحطمة هي من نوع شبح التي لا يرصدها الرادار، وكانت بصدد النفوذ الى اجواء منطقة نطنز النووية، حيث تم رصدها من قبل العيون اليقظة الثاقبة لعناصر وحدات الدفاع الجوي التابعة لحرس الثورة الإسلامية، وقبل اختراقها لأجواء المنطقة، تم استهدافها بصاروخ أرض جو".

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على التقارير الأجنبية. وتشتبه اسرائيل والغرب في أن ايران تخطط لانتاج قنبلة نووية. لكن إيران تنفي ذلك كثيرا ما اتهمت الغرب والاسرائيليين بمحاولة تخريب برنامجها النووي الذي تقول طهران إنه سلمي.